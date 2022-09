Nebezpečný úsek přetne ekodukt, zabrání srážkám se zvěří

Ekodukt staví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na silnici I/13 nedaleko Bílého Kostela. Stavba mostu včetně plotů o délce cca šest kilometrů vyjde na více než čtyřicet milionů korun.

Podle ředitele krajského ŘSD Jana Wolmutha musí přechody pro zvěř splňovat řadu parametrů.

„Po úzké lávce by zvířata nechodila, musí kolem sebe cítit přirozené prostředí. To znamená, čím širší je pás zeleně, tím jednodušeji ekodukt přejdou. My je tam sice svedeme plotem, ale kdyby byla lávka široká tři metry, tak by tam stádo jelenů nešlo,“ vysvětlil ředitel.

Podle něj se jedná už o třetí ekodukt v kraji. Jeden je na spojce do Hrádku u Václavic, druhý na silnici I/13 ve Stráži nad Nisou. Další jsou v plánu například na rychlostní silnici I/35 z Turnova do Úlibic.

Během středy stavaři usazovali dva nosníky a doprava tak byla po tuto dobu omezená. V montáži nosníků bude stavební firma Eurovia pokračovaly i další den.

„Celkem tvoří ekodukt sedm nosníků. Každý váží 54 tun a dlouhý je třicet metrů. Práci provádíme za dočasných krátkých uzavírek, protože most nemá středovou opěru, a budeme pracovat nad komunikací,“ uvedla za zhotovitele mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Ekodukt otevře na jaře

Hlavní práce chce stavební firma stihnout do konce tohoto roku, její úplné dokončení má v plánu příští rok na jaře.

„Jakmile skončí montáž nosníků, vybudujeme na nich betonovou desku. Základy se zasypou a pak musíme ještě usadit opěry z boku mostu, které opět zasypeme a osadíme tak, aby stavba splňovala parametry ekoduktu pro migraci zvěře,“ dodala Štočková.

Silnice u Bílého Kostela patří dlouhodobě k rizikovým místům, kde dochází k častým střetům se zvěří. Podle mluvčí krajské policie Ivany Balákové se jedná o nejkritičtější místo na Liberecku.

Ještě před dvěma lety úsek u Bílého Kostela Centrum dopravního výzkumu vyhodnotilo co do počtu srážek se zvířaty k nejhorším v republice. Dopravní policisté z Liberce z tohoto důvodu zaslali ŘSD písemnou žádost.

„Vyjadřovala se k tomu také řada organizací, například myslivecké sdružení, které radilo, kudy zvěř migruje,“ vysvětlila Baláková.

Nejrizikovější místa, kde dochází ke srážce aut se zvěří, jsou v současnosti na Českolipsku. Podle dopravního experta Romana Budského se na nehody se zvěří může řidič částečně připravit.

„Nejdůležitější je nepoddat se reflexům a nestrhnout volant. Nejlepší je nacvičit si situaci doma, kdy si ji v duchu několikrát přehrajete, aby se uložila do podvědomí. Určitě je lepší varianta narazit do zvířete než do stromu,“ pokračoval s tím, že by řidiči neměli podceňovat ani srážku s malým zvířetem.

„I přejetí kočky může mít pro auto velké následky,“ dodal. Důležité je podle něj, aby po srážce řidič přivolal pomoc také kvůli zraněnému zvířeti.