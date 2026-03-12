V krkonošském penzionu našli mrtvého muže a ženu, příčinu smrti určí pitva

  14:34,  aktualizováno  14:34
Dvě mrtvá těla našli ve čtvrtek v jednom z penzionů v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku. Podle krajské policejní mluvčí šlo o ženu a muže. Příčinu jejich úmrtí by měla odhalit nařízená soudní pitva.

„Dnes dopoledne policisté na lince 158 přijali oznámení o nálezu dvou mrtvých osob – ženy a muže v jednom z penzionů v Rokytnici nad Jizerou. Během prvotního šetření na místě události nebylo zjištěno, že by na jejich smrti měla podíl další osoba,“ popsala krajská mluvčí policistů Dagmar Sochorová.

Případ teď řeší semilští kriminalisté. „K určení příčin úmrtí obou osob byly nařízeny soudní pitvy. Detailnější informace nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu šetření a s ohledem na rodiny zemřelých zveřejňovat,“ dodala Sochorová.

