Turów nezavřeme, vzkazuje polský premiér. Těžba potrvá do roku 2044

„Nezavřeme, těžba bude pokračovat až do dohodnutého roku 2044.“ Tak se vyjádřil polský premiér Mateusz Morawiecki k rozhodnutí varšavského správního soudu, že pokračující těžba v hnědouhelném dole na hranicích českého Libereckého kraje a německé spolkové země Sasko ohrožuje životní prostředí.

Právě saské město Žitava společně s českou a německou pobočkou Greenpeace a nadací Franka Bolda podalo stížnost na rozhodnutí o pokračování těžby, která podle nich nejen že ničí přírodní podmínky, ale také omezuje obyvatele sousedních zemí.

Morawiecki na sociální síti Twitter napsal, že vláda nesouhlasí s „bezprávím“. „Nemůžeme to splnit a uděláme vše, abychom toto rozhodnutí zrušili,“ dodal Morawiecki.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 7, 2023

Premiér zároveň obvinil „proněmeckou“ liberální opozici, že hodlá důl uzavřít na základě soudního rozhodnutí, zatímco nynější vláda si myslí, že nelze splnit rozhodnutí, které nebere zřetel zájem země, ale na cizí zájmy. A to premiér pokládá za bezpráví.

Podle webu polského rozhlasu navíc Morawiecki při návštěvě Turówa řekl, že jim žádný soud v Bruselu nebude říkat, co je energetická bezpečnost. Polský rozhlas připomněl, že Polska Grupa Energetyczna (PGE), které důl a přilehlá elektrárna patří, již ohlásila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.

„Rozhodnutí polského soudu ukazuje, že žaloby proti těžbě v Turówě mají odůvodněný základ a nestojí na vodě. Zpráva, kterou předložil polský těžař, společnost PGE, trpí vážnými nedostatky. Nezohledňuje vliv na české podzemní vody ani sesuvy půdy v Žitavě. Je nutné, aby zpráva o dopadech těžby popsala skutečný rozsah škody, kterou těžba způsobuje, a obsahovala opatření, jak těmto škodám předejde. Bez toho není možné v těžbě pokračovat,“ okomentovala rozhodnutí soudu Petra Kalenská, právnička sdružení Frank Bold.

Greenpeace požaduje zastavení těžby

Důl Turów by přitom neměl být přímým ohrožením pro životní prostředí. Premiér Petr Fiala uvedl, že díky dohodě z minulého roku má Česká republika dostatečnou garanci zabezpečení.

Podle mluvčího české pobočky Greenpeace Lukáše Hrábka je ale zastavení těžby přesně to, co by se mělo stát. „Neděláme si iluze, že by těžební společnost zohlednila soudní rozhodnutí a omezila těžbu v dole Turów, když v minulosti už odmítla poslechnout příkaz Soudního dvoru EU a těžila ilegálně i přes vysoké pokuty. Česká vláda a Liberecký kraj by se měly proti pokračování těžby na česko-polských hranicích jasně a důrazně vymezit, nebo konečně přiznat, že jsou jim práva lidí žijících vedle dolu ukradená a že raději půjdou na ruku polské uhelné společnosti,“ říká Hrábek.

Česká republika má ale díky mezivládní dohodě z loňského roku podle premiéra Petra Fialy dostatečné garance, že těžba v polském hnědouhelném dole Turów nepoškozuje zdejší životní prostředí. V souvislosti s děním kolem dolu, který těsně přiléhá k hranicím s Libereckým krajem, zmínil domluvené finanční kompenzace i zabránění odtoku vody na polskou stranu.

Voda je chráněná podzemní stěnou, o jejímž správném fungování má Česko koncem června dostat první shrnující data. Posuzovat je bude ministrem Petrem Hladíkem ustavená skupina hydrogeologů. Ředitel České geologické služby Zdeněk Venera koncem dubna uvedl, že podle dosavadních projevů stěna funguje.

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty potvrzuje rozhodnutí fakt, že Turów může ohrožovat životní prostředí. „Naše obavy z toho, že těžba uhlí může ve svém okolí porušovat limity životního prostředí vedly v rámci procesu k tomu, že jsme některé kroky PGE v minulosti žalovali,“ řekl hejtman.

Dodal ale, že je potřeba zohlednit zajištění dodávek elektrické energie pro danou oblast. „Rozhodnutí o prodloužení těžby do roku 2044 je plně v pravomoci a odpovědnosti polského státu. Vedle jistě důležité ochrany životního prostředí je tady také energetická bezpečnost. Nejde vypínat energetické zdroje dřív, než jsou nahrazeny jinými. S plným respektem k lidem, kteří si myslí, že se uhlí dá vypnout už zítra, se domnívám, že to bude možné až ve chvíli, kdy budou existovat jiné zdroje energie,“ dodal Půta.