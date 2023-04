Bubnování si senioři v Harrachově pochvalují, pravidelný pohyb dělá zázraky

Ještě vydrž. Na druhou. Jedeme boky. A střídáš! Povely jako z fit centra se ozývají z jídelny domu s pečovatelskými byty v Harrachově.

Za zdmi však nejsou juniorští reprezentanti aerobiku, nýbrž klienti domu. Tedy převážně senioři nebo starší lidé, kterým běžný pohyb už dělá problém. Pomocí bubnování do nafukovacího balonu nebo cvičení na písničky z Pomády se tu pod dozorem zkušené lektorky udržují v kondici.

„Původně jsme měli v plánu začít s jakoukoli formou zdravotního cvičení, aby se senioři po zimě rozhýbali,“ říká místostarostka a vedoucí sociálních služeb v Harrachově Lucie Kučerová.

„Vymysleli jsme proto činnost, aby se rozpohybovali, naladili se, hudba jim udělala dobrou náladu,“ upřesňuje Kučerová, která má na starost i zhruba dvacet klientů domu s pečovatelskou službou.

Cvičitelka hecuje seniory k bubnování

Od konce zimy se tak obyvatelé domu setkávají nad nafukovacími balony a s paličkami v ruce, aby se mohli věnovat aktivitě Drum Fit.

„Je na to potřeba klasický rehabilitační balon o průměru 80 centimetrů, jakýkoliv škopek nebo plastový květináč a paličky nebo jiné tyčky,“ vysvětluje cvičitelka Martina Josífek Zelinková. Její svěřenci pak na melodie písní Heleny Vondráčkové, Václava Neckáře nebo Michaela Jacksona bubnují paličkami do míčů podle toho, co jim cvičitelka předvádí. A ta je hecuje stejně jako svoje mladší klienty při hodinách zumby. Místností se tak linou povely jako Jedeme boky nebo Ještě vydrž.

„Je to něco jako aerobik s bubny, ale tady u toho sedíme,“ popisuje cvičení Josífek Zelinková. Při bubnování dochází k posilování břišních svalů i bicepsů, nechybí ani základní protažení.

Výsledky jsou lepší, než čekali

Po krátké přestávce jdou míče stranou a z reproduktorů duní hit You're The One That I Want z muzikálu Pomáda. Na televizi se mezitím objeví skupina předcvičovatelů, podle kterých harrachovští senioři zkoušejí sestavu.

„Jedná se o cvičení X-Break a pochází z Dubaje. V České republice jsme jedni z prvních,“ upřesňuje instruktorka, která se harrachovským seniorům věnuje zhruba rok. „Za tu dobu jsem zjistila, že spoustu věcí postupně nezvládají. Například potřebovali podat skleničku z kuchyňské linky, protože jim začala ochabovat ramena.“ Po prvních lekcích se však začaly dít zázraky.

„Jedna paní se dřív už ani neučesala a teď krásně zvedne ruku,“ upozorňuje Josífek Zelinková. Její slova potvrzuje vedoucí sociálních služeb Lucie Kučerová. „Výsledky jsou mnohem lepší, než jsme očekávali. Klientka s těžkým Alzheimerem se nám poprvé po několika letech začala usmívat. Vozíčkářka, která nezvedla ruku, již po třetí lekci končetinu rozhýbala,“ uvádí.

„Časem si chci zkusit skutečné bicí“

Pohybové aktivity si pochvalují i sami klienti. „Baví mě to moc, aspoň se tady něco děje,“ svěřuje se Margita Tóthová. „Hlavně se hýbeme, to je důležité. Každá taková činnost je pro nás podstatná,“ přibližuje Tóthová.

Stejné pocity má i Zdeněk Hrubý, jehož největší vášní je bubnování do míče. „Časem bych si chtěl zkusit i skutečné bicí, nejlépe s Olympikem!“ Cvičení zatím můžou využívat pouze obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Harrachově. „Případné rozšíření se zatím nechystá, i když by byl zájem, a to z důvodu nedostatku pečovatelek,“ vysvětluje Lucie Kučerová.

Ačkoliv město Harrachov má na nové pečovatele finance a nabízí smlouvu v jakémkoli počtu hodin, noví pečovatelé se nehlásí nebo v práci nevydrží. „Přitom práce v sociálních službách je různorodá a nemusí být těžká, s některými seniory je třeba zkrátka být, mluvit, cvičit postřeh a hrát šachy nebo pexeso,“ dodává Kučerová.