Tuny hašiše a kokainu skladoval v Liberci. Po muži na útěku pátrá i Europol

„Policie vyzývá veřejnost, aby pomohla s pátráním. Pokud muže poznáváte a víte, kde by se mohl skrývat, prosíme o zprávu na linku 158,“ říká mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová.

Jeden z hlavních aktérů kauzy, cizinec s kontakty na narkobarony, je ve vazbě v Německu. Jeho trestnou činnost policie dál vyšetřuje. Podle zjištění kriminalistů byl v kontaktu s kartely a zločineckými organizacemi téměř po celé Evropě a domlouval drogové obchody s kokainem v tunovém množství přímo z Jižní Ameriky a dovoz hašiše z blízkého východu.

„Devětačtyřicetiletý Vilém Kováč je obviněn z toho, že dalším mezinárodním zločineckým skupinám poskytoval logistiku a neoprávněně přechovával narkotika, a to díky své organizované zločinecké skupině, kterou kolem sebe postupně vybudoval,“ pokračuje Šmoldasová.

Případ, ve kterém šlo o nelegální obchod s kokainem a hašišem v tunovém množství, byl předán soudu. Jeden z hlavních obviněných je však na útěku. Pokud muže poznáváte a máte informaci, která by mohla vést k jeho dopadení, ozvěte se na linku 158. #policiepphttps://t.co/Y6S3dCZyc3 pic.twitter.com/Eslorolk5I — Policie ČR (@PolicieCZ) November 29, 2023

Minimálně od roku 2018 v Liberci v podstatě vedl drogový velkosklad. Podle zjištění kriminalistů také dokázal poskytnout spediční firmy, které přepravovaly zboží se stovkami kilogramů kokainu nebo hašiše. K úkrytu sloužily například banány, plechovky s tuňákem, cestovní kufry, železná ruda, žulové desky, papírové podtácky nebo kukuřičné lupínky.

„Přes tunu kokainu a tři a půl tuny hašiše obvinění podle zjištění policie uskladnili v Liberci a drogy distribuovali dalším zločineckým skupinám. Z některých států Evropské unie si pro ně přijeli kurýři, do jiných byly vysílány kamiony se zbožím a ukrytými drogami,“ uvádí Šmoldasová.

Hodnota pašovaných narkotik dosahovala několika miliard. Kováčova skupina je stíhaná též za dovoz cigaret s daňovým únikem přes 84 milionů korun. Policie zajistila dva kamiony nezákonně dovezených cigaret, v Ekvádoru se podařilo zajistit přes půl druhé tuny kokainu v zásilce tuňáků, ve Slovinsku 101 kg kokainu v krabicích s banány, v Lotyšsku přes 900 kg hašiše v žulových deskách a přes 180 kg hašiše bylo zajištěno v cestovních kufrech v Holandsku.

„Mezinárodní drogová trestná činnost byla tak rozsáhlá, že pod záštitou Eurojustu vznikly dva mezinárodní vyšetřovací týmy. Česká republika byla v obou zastoupena Národní protidrogovou centrálou a Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem, pobočkou v Liberci. Velmi důležitá byla také spolupráce s Europolem, který týmům poskytl rozsáhlé analýzy dešifrovaných komunikací z platforem SkyECC a Encrochat,“ přibližuje mluvčí.

Vyšetřování dosáhlo až do USA

Před rokem proběhla rozsáhlá mezinárodní akce v devíti státech Evropské unie a v USA, při které bylo za organizovanou drogovou trestnou činnost, krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti zadrženo celkem 44 lidí, z toho devět Čechů.

Další kokain, řádově v kilogramech, policie našla při domovních prohlídkách na Slovensku a v Německu. Členům organizované zločinecké skupiny policie také zajistila finanční prostředky, nemovitosti, vozidla a luxusní hodinky v celkové hodnotě přesahující 40 milionů korun.

Liberecká krajská státní zástupkyně Petra Pazderková nyní podala k soudu obžalobu proti 11 lidem a jedné firmě. „Obžalobu jsem podala na pachatele jednak pro drogovou trestnou činnost a dále pro daňovou trestnou činnost, pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti a další přečiny,“ řekla ČTK Pazderková. Tři obvinění jsou stíháni vazebně a jeden je ve vězení pro jinou trestnou činnost. Dva z obviněných se rozhodli při vyšetřování spolupracovat.

„Pokud jde o drogovou trestnou činnost, tak ta spočívala v dovozu drog, které byly ukryté v různých komoditách. Drogy byly dováženy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu do Evropy a odtud pak byly ve většině případů dováženy do Bratislavy, kde docházelo k proclívání a následně odvozu do Liberce,“ dodala Pazderková.

Kováčovi hrozí až 24 let vězení

„Téměř roční vyšetřování odhalilo bezprecedentní rozsah trestné činnosti, aktuálně krajská státní zástupkyně podala k soudu obžalobu proti jedenácti lidem a jedné firmě,“ zmiňuje Šmoldasová.

„Na Viléma Kováče je vydán Evropský zatýkací rozkaz. Policie má k dispozici varianty jeho aktuální podoby a žádá občany o jakékoli informace, které by mohly vést k jeho dopadení,“ upřesňuje.

Vilém Kováč je obžalován z organizování zločinecké skupiny. Za mimořádně závažnou drogovou trestnou činnost mu hrozí výjimečný trest s horní hranicí trestní sazby až 24 let vězení, protože se podílel na mezinárodních drogových obchodech v celkovém prokazovaném rozsahu 7,5 tun narkotik.

