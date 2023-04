Drak chrlí oheň na domě v Liberci, malba zve na týden sklářů

Malba symbolizuje maskota letošního ročníku sklářského festivalu po celém Liberci — skleněného draka chrlícího oheň.

„Tvůrcem podle nás velmi povedeného vizuálu je liberecké studio _STROY,“ prozradil ředitel projektu Křišťálové údolí David Pastva. „Téma draka nás nadchlo, přesně splňuje naše představy. Jsem také velmi rád, že velkoplošná nástěnná malba je realizována ve spolupráci se společností Preciosa.“

Hotový kruhový obraz má v průměru asi jedenáct metrů, barvou tvůrci pokryli 95 čtverečních metrů plochy, nakoupili k tomu 120 půllitrových barevných sprejů.

„Hledali jsme téma, kde se odrazí to, že sklářství je s Libereckým krajem neodmyslitelně historicky spjato. Celý projekt Křišťálového údolí je i o tom, aby toto krásné řemeslo mělo budoucnost,“ uvádí jeden z tvůrců obrazu Jiří Hořavka.

„Napadl mě původně had, ale drak je ideální. Jde o ten oheň, který v sobě nosí. Je to jasná symbolika znovuzrození. Tak jako si tady na zdi bude tavit vlastním ohněm ocas, tak i skláři opakovaně roztavují skleněné střepy, aby z nich vznikla nová křehká krása. A současně je to také o historii sklářského řemesla, které v Křišťálovém údolí bylo, je a chceme, aby zůstalo i v budoucnosti.“

Drak v květnu ožije

S přípravou začali Jiří Hořavka a jeho kolega Ondřej Beneš v noci na pondělí. Projektorem si vizuál díla nasvítili na zeď a díky tomu snadno přenesli jeho základní obrysy.

V květnu drak dokonce i ožije. V libereckém zámku ho jeho tvůrci u příležitosti festivalu Anifilm animací rozpohybují.

Velký letní festival Crystal Valley Week nabídne už druhým rokem živé ukázky výroby skla přímo v centru Liberce. Chybět nebudou skleněné instalace v ulicích, výstavy, speciální křišťálový trh nebo hudba. Začátek Týdne Křišťálového údolí je v pondělí 28. srpna, konec pak 2. září.