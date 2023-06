Miliony z městské kasy jdou jen vybraným sportovcům, vadí liberecké opozici

Město Liberec bude rozdělovat dotace mezi sportovní asociace, spolky a projekty. Celkem jde o skoro sedm milionů korun, které poputují na podporu mládežnických základen daných klubů.

Takto rozdělené dotace se ale nelíbí opozici, a to zejména uskupení Liberec otevřený lidem. Podle něj se kluby vybírají netransparentně a radní upřednostňují své známosti.

„Opravdu mi vadí, že se radní stále zaštiťují názvem ‚Podpora mládežnické základny významných sportovních klubů na území města Liberec‘. Přitom se dlouhodobě nejedná o nic jiného, než podporu dopředu vybraných klubů. Ano, jsou úspěšné. Ale problém je jednak ve výši podpory, která nepodléhá žádným pravidlům, a za druhé v tom, že mezi tuto VIP skupinu klubů se žádné jiné nedostanou. A to ať jsou výsledky jejich svěřenců dobré, jak chtějí,“ kritizuje rozdávání milionů zastupitelka Zuzana Kocumová, která na absenci pravidel i logiky dlouhodobě upozorňuje.

Podle náměstka primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petra Židka to ale neznamená, že by kluby nezařazené do tohoto dotačního programu nemohly dostat od města peníze třeba formou individuální dotace.

Kluby čeká druhé kolo

Jak ale dodal, nikdy nebude dostatek peněz na to, aby se dalo dát všem to, co by chtěli, a politická rozhodnutí budou vždy založená na nějakém subjektivním pohledu. Město navíc vyhlásilo druhé kolo výzvy, ve které se týmy a organizace mohou o dotace hlásit.

„S ohledem na to, že někteří žadatelé nepředložili dokumenty pro poskytnutí dotace v prvním kole v takové podobě, která by nám dala možnost jim dotaci poskytnout, a měli v nich třeba nějaké chyby, tak jsme se rozhodli vyhlásit druhé kolo. Na pokrytí požadavků v tomto kole využijeme prostředky, které nebyly dočerpány v kole prvním,“ vysvětlil postup Židek.

Ten zároveň chce, aby byla možnost podpořit všechny žadatele o dotaci, kteří se věnují sportovní výchově mládeže. „Naším cílem je podpořit všechny žadatele, kteří se starají o mládež sportující na území našeho města, a proto jsme se rozhodli dát jim ještě šanci předložit žádost a její přílohy v požadované podobě,“ popisuje náměstek.

Mezi závazné ukazatele výběru významných sportovních klubů patří sportovní odvětví, která město reprezentují na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, dlouhodobě se profesionálně věnují výchově dětí a mládeže, jsou v nejvyšší lize, mají rozsáhlý vliv na mladou generaci, největší sledovanost a návštěvnost a v neposlední řadě společenský význam.

Milion pro filmový festival

Dotaci ale nedostanou jen sportovní kluby. Město například jedním milionem korun podpoří mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec 2023. Ten je jediným svého druhu v Česku a druhým nejstarším festivalem na světě. Projekt je celoroční a nabízí mnoho sportovních, kulturních či vzdělávacích příležitostí pro obyvatele.

Program tvoří promítání soutěžních filmů, výstavy, workshopy, přehlídka vybraných filmů, festivalový běh radnicí, český galavečer a mnohé další akce.

„Filmový festival Sportfilm má v Liberci své pevné místo. Minulý ročník měl velmi vysokou úroveň, a to nejen po stránce programové, ale i co se týkalo doprovodného programu a pozvaných hostů,“ ohodnotil Židek dosavadní úspěchy festivalu. Ten má za úkol mimo jiné propagovat i město Liberec a jeho okolí, což pomáhá cestovnímu ruchu.

Další sportovní dotace se pak týkají mezinárodního házenkářského turnaje v polovině června, na který město dá 40 tisíc korun, nebo mistrovství světa v hokejbalu juniorů. To se bude konat od 28. června do 6. července 2023 ve Sport Parku Liberec a dostane příspěvek z rozpočtu 150 tisíc korun.