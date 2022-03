Liberec vymění pozemky za byty. Proč nestavíme sami? ptá se opozice

Zatím je to nevyužitý pozemek mezi areálem Technických služeb města Liberec a bytovými domy, kousek od ZŠ Ještědská. Výhledově by v lokalitě sousedící s ulicí Tálínská v Dolním Hanychově mohlo vyrůst bydlení pro zhruba 300 lidí.

Na radnici už se obrátila společnost Silverent, která tam chce postavit 90 nových bytů. Pozemek totiž patří právě městu, které pro něj nemá momentálně využití.

Radnice se proto rozhodla, že dovolí developerovi na svých pozemcích stavět a výměnou za to získá po dostavbě bytových domů část bytů do svého vlastnictví.

„Samozřejmě, mohli bychom ten pozemek jednoduše prodat, ale ty peníze by se rozpustily v městském rozpočtu. Takhle můžeme aspoň rozšířit městský bytový fond pro naše nájemníky a mít tak z toho větší užitek,“ přibližuje náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Zatímco podle vedení města jde o nový pohled na možnost zástavby městských pozemků, podle opozice jde spíš o úlet. Z celkem devadesáti zamýšlených bytů, které by tam mohly vyrůst, by totiž podle návrhu měly městu připadnout po dostavbě jen dva až tři.

„Zbavit se jen tak městského pozemku, aby na něm developer postavil byty a jen pár jich nechal pro město, je jak vystřižené z modelu, který se uplatňoval v 90. letech. Ale teď už jsme přece někde jinde. Město má stavět nájemní byty a ne umetat chodníček developerům, aby mohli vydělat. Kdy se konečně tohle uvažování změní?“ nesouhlasí se záměrem opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

A ke kritice se přidávají i další. „Město přeci může stavět samo, navíc by ty byty mohly být cenově dostupnější, protože by se nemusely vynakládat peníze na nákup předražených pozemků od soukromníků. A klidně by se část těch bytů mohla prodat a část ponechat v městském bytovém fondu. Takhle budeme mít jen dva tři byty, to rozhodně nejde označit za skvělou spolupráci s developerem,“ namítá zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

Podle něj tak jde o promarněnou příležitost. Vlastních pozemků vhodných k výstavbě má město jen pár. Zbavit se jednoho z nich takovým způsobem je podle opozice škoda.

„Liberec na tom mohl vydělat a zároveň vytvořit tlak na ceny bytů ve městě. Na západ od našich hranic je to běžnou věcí, jen tady se stále prosazuje model, že vydělávat mohou pouze soukromé firmy,“ dodal Felcman.

K pozemku nemáme přístup, oponuje město

Radnice ale oponuje tím, že samotný pozemek uprostřed zástavby je městu k ničemu. „Je to tam v podstatě zablokované a nevyužitelné, protože k tomu pozemku nemáme přístupovou cestu. Ta je v soukromém majetku a ještě úzká, nevyhovující. A bez přístupu k pozemku se dá těžko něco stavět nebo cokoliv jiného tam dělat,“ sdělil Šolc.

Liberec navíc kromě zmíněných bytů má dostat od developera i vyrovnávací platbu, která se vypočítává z hrubé podlahové plochy podle zásad pro investory schválených městem. V této hodnotě připadne Liberci buď konkrétní finanční částka, nebo developer nechá vybudovat v místě část potřebné infrastruktury.

„Myslím, že ty byty by tam mohly být velmi pěkné. Celý proces ale bude velmi složitý, takže dřív než za pět nebo šest let se jich zájemci nedočkají,“ dodal Šolc. Záměr ale ještě musí schválit zastupitelé.