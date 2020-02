Doksy brání sochu lva. Ať si Žatec udělá repliku, vzkazují

Letos mu bude devadesát a zažil toho už opravdu hodně. Momentálně se o něj přetahují města Doksy a Žatec.

Bronzový lev, který dnes zdobí parčík před jedním z penzionů u Máchova jezera ve Starých Splavech, je totiž přivandrovalec.

Původně ho teplický sochař Anton Schaff vytvořil v roce 1930 pro pomník obětem 1. světové války právě pro město Žatec. A to teď chce sochu lva zpátky. Žatecké zastupitelstvo dokonce pověřilo starostku Zdeňku Hamousovou, aby vyjednala s vedením města Doksy návrat oblíbeného lva zpátky do Žatce.

„Socha je důležitý artefakt historie města Žatce. Když za to Staré Splavy budou chtít třeba sto tisíc, tak proč bychom ho neodkoupili,“ zmínil tamní zastupitel Jan Novotný.

Jenže Doksy, pod které Staré Splavy spadají, se lva přezdívaného Splavák, nechtějí vzdát.

„Na dotaz, proč si neudělají repliku, mi odpověděli, proč si ji neuděláme my. Prý je socha ve Starých Splavech delší dobu, než byla kdysi u nás. Takže nevidí důvod, proč by nám ho měli vracet,“ uvedla po jednání v Doksech starostka Žatce Hamousová.

Výsledek jednání potvrzuje i starostka Doks Eva Burešová. „Nepřipadá to v úvahu. Za ty desítky let, které u nás lev je, už ho považujeme za svého. Oni už to ze Žatce zkoušeli asi před dvěma, třemi lety, ale pak to nějak vyšumělo a teď se ozvali znovu.“

Podle Burešové by navíc navrácení sochy nebylo tak jednoduché. „Muselo by to schválit naše zastupitelstvo. Ale na to, abych do zastupitelstva něco takového předložila, musela bych mít od Žatce nějakou adekvátní nabídku. Žádná taková ale nebyla. V úvahu by připadalo v krajním případě vytvoření repliky, ale tak daleko jsme se nedostali. Oni jen vznesli dotaz, zda bychom lva nevrátili, a to skutečně nemáme v úmyslu,“ dodala Burešová.

Koně na půllitrech v Žatci odmítli

Žatec chce lva zpátky hlavně kvůli budoucí podobě jejich Nerudova náměstí. Plastiku koně, který stojí na pivních půllitrech od sochaře Michala Gabriela, totiž Žatečtí odmítli jako ne příliš vkusnou. A tak si vzpomněli na lva, který tam za první republiky stál na čtyři a půl metru vysokém žulovém soklu se jmény 403 padlých.

„Pokud by se lev vrátil do Žatce, budu jedině rád. Navíc by si to těch 403 obětí první světové války ze Žatce určitě zasloužilo. Nehledě k tomu, že na pořízení sochy tehdy sami finančně přispěli obyvatelé Žatce v rámci veřejné sbírky,“ zmínil Ivo Valášek. Právě on se svým otcem před třemi lety žateckého lva ve Starých Splavech objevil.

V Žatci totiž byli všichni, včetně historiků a pamětníků, přesvědčeni, že lev skončil po válce ve sběrných surovinách. Místo toho byl v roce 1942 sejmutý z podstavce a z neznámých příčin ho kdosi ukryl, aby neskončil roztavený pro válečné účely.

Po válce dostal Žatec nabídku, zda nechce lva odkoupit zpátky, ale protože stál původně na německém pomníku, neměli o něj v poválečné době v Žatci zájem.

Úplnou náhodou pak na lva narazil ve sběrných surovinách v Litoměřicích ředitel strojní průmyslovky z České Lípy Stanislav Hora, který ho odkoupil. Původně ho chtěl umístit před školu, ale nakonec ho s přáteli dali na skálu v chatové osadě ve Starých Splavech, která od té doby nese název Pod Lvem.

Po revoluci ale vandalové sochu ze skály shodili a rozbili na kusy. Až na náklady Doks ho pak restaurátor Petr Podzemský dal v roce 2006 znovu dokupy. Od té doby je lev okrasou parčíku ve Starých Splavech.