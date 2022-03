Žádné kempy, města hledají objekty na dlouhodobější ubytování uprchlíků

V současnosti bydlí u známých, rodiny, v rekreačních zařízeních nebo u soukromníků. Města v kraji ale momentálně hledají prostory pro dlouhodobější ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.

V centrálním systému Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině je v současnosti kolem tisícovky míst vhodných k okamžitému nastěhování.

„Budeme potřebovat vedle těch krátkodobých ubytovacích kapacit připravit také kapacity dlouhodobé, abychom se o uprchlíky dokázali postarat v nějakých odpovídajících podmínkách,“ upozornil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Města a obce tak začaly vytipovávat objekty, jako jsou internáty, hotely nebo ubytovny, které by se daly v krátkém čase upravit na vyhovující bydlení.

„Za kraj se jedná například o budovu bývalého internátu v Zeyerově ulici v Liberci, který je v tuto chvíli prázdný,“ uvedl už dříve hejtman. V budově internátu by podle mluvčí kraje Andrey Fulkové v případě nutnosti mohlo najít ubytování kolem 200 lidí.

Dočasný domov by příchozí z Ukrajiny mohli najít v dalších podobných zařízeních i v menších městech. Například stovka lidí by podle starosty Chrastavy Michaela Canova mohla dlouhodobě zabydlet zdejší bývalý výchovný ústav.

„Zatím je zde ještě pár dětí, které bychom ale mohli umístit jinam a prostory pak poskytnout uprchlíkům,“ vysvětlil Canov. „Už jsem v této souvislosti oslovil ministra školství,“ dodal starosta.

Podle něj jde o ideální místo zvláště pro rodiny s dětmi. „Zařízení je vybavené a mohly by se do něj okamžitě nastěhovat. Je tam i velká zahrada a fotbalové hřiště,“ poznamenal Canov, který čeká na vyjádření ministerstva. Mimoto Chrastava nabídla také městské byty.

Starý hotel v Semilech je neobyvatelný

V Semilech by podle starostky Leny Mlejnkové připadal v úvahu nevyužívaný hotel Golf v centru města, který má kapacitu zhruba čtyřicet míst. Ten je ale momentálně neobyvatelný a musel by se uvést do vyhovujícího stavu. Na to by město potřebovalo finanční příspěvek. „Pokusili bychom se ho dát do pořádku během dvou týdnů,“ doplnila starostka s tím, že už do systému několik míst zařadili.

V Jablonci nabízí kapacity na třech ubytovnách, z toho jedna se teprve připravuje. „Jedná se o desítky míst, hledáme ale další,“ doplnila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Krajské město zvažuje, že uprchlíkům poskytne byty v nemovitostech, které nechalo zrekonstruovat za evropské peníze. Jde například o sociální byty na ulici Milady Horákové.

„Ale určitě ne všechny, neboť aktuálně máme ještě dalších přibližně 400 registrovaných žadatelů o městské byty na Centru bydlení Liberec,“ sdělila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Vyčlenit byty chce i Česká Lípa nebo Turnov.

Kolem šedesáti lůžek nabízí i Technická univerzita v Liberci na bývalých kolejích ve Vesci. Vzhledem k tomu, že budova je vybavena jen základním nábytkem, vypsala univerzita sbírku.

„Ta už skončila, v případě potřeby ale bude vypsána další,“ potvrdil Adam Pluhař z tiskového oddělení liberecké univerzity. Vysoká škola také nabízí několik stovek míst na kolejích v Harcově, která jsou ale vhodná spíše k ubytování studentů.