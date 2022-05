Legenda z Mlžných hor spojila soubory, na jevišti bude přes sto umělců

Poprvé v historii divadla se na jevišti v plné síle představí všechny tři soubory divadla. V jeden okamžik bude pro diváky hrát, zpívat a tančit kolem 130 umělců.

Hlavním záměrem bylo vytvořit dílo, kde by všechny tři soubory, tedy balet, činohra i opera, měly stejný prostor. „Chtěli jsme, aby každý soubor představil, co umí. Ne, aby jeden druhému sloužil,“ poznamenala jedna z autorek hry Lenka Chválová.

Najít text, který by těmto nárokům vyhovoval, bylo ale podle ní nemožné. Se svým kolegou Jiřím Janků se proto rozhodli sepsat vlastní příběh. Text vznikal za tvrdého lockdownu a jeho hlavní motiv se tak přímo nabízel.

„Je to strach. Strach z nemoci, z budoucnosti, strach z neznámého,“ upřesnil Janků s tím, že nečekali, že v době premiéry bude společnost čelit ještě horším obavám, než je covid.

Pro svůj příběh zvolili autoři pro divadlo trochu netypický žánr fantasy. „Byla to jedna z prvních věcí, která nás napadla. Jednak je poměrně oblíbený, a především dává šanci propojit hudbu, tanec i slovo do smysluplného tvaru,“ vysvětlil dramaturg.

Stěžejní složkou inscenace je hudba, jejímž autorem je skladatel Jan Kučera. „Snažil jsem se vytvořit výrazná hudební témata, ta látka je v podstatě pohádková a sluší jí v dobrém slova smyslu nekomplikovanost,“ poznamenal skladatel.

Nezvykle náročné přípravy

Jak přiznávají všichni tvůrci, přípravy inscenace byly nezvykle náročné a dlouhé. „Byla to nejsložitější látka, s jakou jsem se dosud setkala,“ podotkla režisérka s tím, že i zkoušení probíhalo jiným způsobem než obvykle.

„Nejprve jsme nazkoušeli s činohrou, pak s operou, pak se přidal balet. A to nejtěžší přišlo nakonec, kdy jsme to museli spojit, protože jsme každý vytvořili svébytné dílo,“ popsala Kateřina Dušková.

Příběh vypráví o osudu třech sourozenců, kteří přišli o rodiče a vydají se je hledat do neznáma. Svět lidí řídí lehce totalitně-populistický Starosta a jeho mocná Dáma. Děti prochází horami a potkávají různé národy: Ušatí jen zpívají, Divocí jen tančí. Jejich cesta za rodiči se postupně mění v cestu za svobodou.

Na inscenaci se podílela řada dalších renomovaných autorů, mimo jiné choreografka Petra Parvoničová, scénograf Jozef Hugo Čačko a dlouhý výčet členů všech tří souborů.

V roli Pomněnky se představí Annabel Natasha Pearce, Mařinku hraje Eva Goldmannová a Kvítka Tomáš Váhala. Do role Starosty a Dámy obsadili tvůrci Václava Helšuse a Markétu Tallerovou. Ta se svěřila, že to bylo poprvé, co stála na jevišti s tolika lidmi. Kdo nestihne zhlédnout Legendu z Mlžných hor v pátek, může se vypravit na další představení v neděli 22. května.