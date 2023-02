Život marnotratné královny poodhaluje v nové inscenaci liberecké divadlo

Stejnojmennou hru, Marie Antoinetta, připravila s libereckým činoherním souborem hostující režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová.

Byť scéně vévodí velký žlutý nafukovací pes, velké modernizace se diváci obávat nemusí. Autor David Adjmi vycházel z historických pramenů, které si pečlivě nastudoval. Podle režisérky však svou nevšední hrdinku dokáže vnímat současným pohledem.

„Příběh Marie Antoinetty je příběhem současné ženy, která se dostává do velmi nelichotivé situace. Dostává do rukou velkou moc, se kterou neumí zacházet,“ vysvětluje režisérka, podle které je hra žánrově nevyhraněná. I přes tragické završení královnina života v ní totiž podle ní diváci najdou komické momenty. „Je to jako v životě. Není to ale komedie, ale ani tragédie,“ dodává režisérka.

Královna zpívá a tančí

Do hlavní role obsadila Ryšánek Schmiedtová herečku Karolínu Baranovou a jejího chotě Ludvíka XVI. ztvárnil Ondřej Kolín. V dalších rolích se objeví hostující Jakub Albrecht, dále Jana Hejret Vojtková nebo Eliška Jansová.

Autorem výtvarné stylizace je David Janoušek. „Kostýmy sice nejsou dobové, ale hrají si s ní, a dohromady se scénografií vytváří zvláštní mix historie a současnosti,“ komentuje Ryšánek Schmiedt vizuální pojetí inscenace. Hudbu ke hře napsala osobitá zpěvačka, skladatelka, textařka a výtvarnice Vladivojna La Chia.

„Skladby k Marii Antoinettě psala přímo pro nevšedně pěvecky nadanou Karolínu Baranovou, která mezi dramatickými scénami zvládá ještě zpívat a tančit. Expresivní hudební linka tvoří nedílnou součást příběhu,“ doplňuje dramaturgyně Šaldova divadla Lenka Chválová.

Inscenaci Marii Antoinettu mohli diváci poprvé vidět v libereckém divadle minulý týden v pátek, druhá premiéra se konala v neděli. Na inscenaci mohou zavítat také v sobotu 18. února nebo ve středu 1. března.