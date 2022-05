Z dětí se stanou skláři, v Křišťálovém údolí se budou učit od mistrů

Rozdělit talentované děti z celé republiky do ateliérů na Českolipsku. To je jeden z úkolů, které mají před sebou organizátoři ojedinělé akce – Dětského sklářského sympozia. Mladí umělci zde v červnu pozvednou své bájné bytosti z papíru do vznešenější formy. Přemění je ve sklo.