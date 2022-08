Dětským střediskům hrozí zánik, kvůli nové vyhlášce přijdou o peníze

Nová vyhláška zavádí takzvaného unikátního jedince. Když bude jedno dítě navštěvovat tři kroužky, dostane středisko dotaci jen na jedno dítě, nikoliv na tři, jako tomu bylo doposud.

Kvůli nižším příjmům budou muset rušit nezbytné úvazky. Menším střediskům – například v Mimoni, Hrádku nad Nisou, Cvikově, Semilech či v Tanvaldu dokonce hrozí úplný zánik.

„Celkem deset ze šestnácti středisek volného času nebo domovů dětí a mládeže v Libereckém kraji nesplňuje parametry ministerstva na unikátního klienta. V minulosti se proti této novelizaci neúspěšně ohradil Liberecký kraj,“ informoval starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Právě zařízení, kde děti tráví čas, podle něj hrají nezanedbatelnou roli v jejich výchově a vzdělávání. Vedou je ke sportu, objevují díky nim jazyky nebo hudbu.

„Pro děti nahrazují družiny, když jsou rodiče v práci nebo nemají zájem o to, co jejich potomek ve volném čase dělá,“ dodal.

Peníze budou chybět v malých městech

Ředitel Žluté ponorky v Turnově zatím nedovede dopady nové vyhlášky odhadnout, k dispozici má jen předběžné propočty. Výrazný úbytek peněz by podle něj zaznamenala hlavně střediska volného času v menších městech nebo vyloučených regionech, kde je málo dětí a menší školy.

Bez ohledu na to, jestli se vyhláška turnovského střediska dotkne, nebo ne, ji považuje za nešťastnou. „Je to problém především těch regionů, kde je nižší populace a kde mají problémů už tak dost. Ministerstvo tou vyhláškou přenáší řešení na samosprávu,“ zmínil Tomáš Zakouřil.

„Vypadá to, že by se nám kvůli vyhlášce snížily úvazky. V závěru je uvedený minimální standard pedagogů na středisko volného času. Doteď jsme ho měli 3,5 úvazku a teď to vypadá – i když čísla nejsou konečná – že by klesl na jednoho a kousek zaměstnance. Středisko se samozřejmě nedá v jednom člověku vést,“ konstatovala Kristýna Petrová, zástupkyně ředitele pro středisko volného času Vážka v Mimoni.

Zařízení na malém městě má velkou spádovou oblast, navíc tu děti běžně navštěvují ne jeden, ale hned několik kroužků týdně. Středisko volného času začalo jednat se zřizovatelem, tedy městem, o finanční výpomoci.

„Město je nám nakloněné a první rok bychom nezanikli, ale nevím, jak by to bylo dál. Financovat dva zaměstnance by pro něj byla velká zátěž,“ svěřila se Petrová.

Výzva má desítky podpisů

I proto se připojili k výzvě ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, kterou podepsaly téměř dvě desítky ředitelů a ředitelek volnočasových zařízení z celého Libereckého kraje.

Nový způsob financování je podle nich založený pouze na jednotkách výkonu. Nezohledňuje sociální rozložení obyvatelstva, lokalitu nebo to, jestli je v okolí další organizace, která zajišťuje volnočasové aktivity pro děti.

Společně upozorňují, že vyhláška negativně zasáhne nejen střediska volného času a DDM, ale i zájmové aktivity v průběhu školního roku, letní tábory, programy prevence, soustředění a další.

Nové nastavení prý nerespektuje skutečnou pracovní náplň pedagogů a široký záběr středisek a znevýhodňuje opakované návštěvy kroužků či táborů.„Smysluplné trávení volného času je primární prevencí, kterou bychom neměli redukovat znevýhodněným financováním,“ uvedli ředitelé v dopise.

„Pokud ministr vyhlášku nezruší, či alespoň neoddálí její účinnost, zbývá střediskům poslední naděje – obce, které by musely zaplatit ztráty ze svých rozpočtů. A to i přesto, že se jedná o typickou činnost, kterou má financovat stát,“ poznamenal Michael Canov, senátor a starosta Chrastavy.

Sám počátkem července apeloval na ministra Vladimíra Balaše, aby vyhlášku přehodnotil, nebo alespoň o rok oddálil její účinnost. Z odpovědi ministra vyplývá, že vyhlášku považuje za krok správným směrem; má narovnat podmínky mezi všemi zřizovateli, aniž by to negativně ovlivnilo státní rozpočet.

Dopady nelze předpovědět

Na změně financování je podle náměstka hejtmana Dana Ramzera problematické hlavně to, že neproběhlo její pilotní ověření.

„Nelze tedy předpovědět, jaké dopady na jednotlivá střediska volného času bude mít,“ řekl Ramzer.

Krajský úřad zorganizoval on-line setkání s řediteli středisek i jejich zřizovateli, kde získali mimo jiné informace o možných rizicích, která s vyhláškou souvisí.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje se jí bude podrobněji zabývat v úterý 23. srpna.

Ministr Balaš na nedávné schůzce hejtmana Martina Půtu a libereckého zastupitele Jana Berkiho ujistil, že se celkový objem peněz určených na podporu středisek nesníží.

„Diskusí jsme zjistili, že se šíří některé nepřesné informace o podporovaných aktivitách,“ informoval v úterý Berki na svém Facebooku s tím, že ministr v průběhu několika málo dní poskytne upřesňující informace.