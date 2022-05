Dělníci zbourali most nad dálnicí D10 u Příšovic, směr na Turnov stojí

10:42, aktualizováno 10:57

Od sobotní sedmnácté hodiny je uzavřena dálnice D10 v úseku Příšovice - Svijany směrem na Turnov. Směrem na Prahu řidiči mohou využít jeden jízdní pruh. Oproti původnímu předpokladu by měla být dálnice zcela otevřena v poledne. Dělníci zde bourali most nad dálnicí, po kterém vedla silnice II/279. Nový most má být hotov do konce letošního roku.