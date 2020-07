Pašeráci vozí každý týden cigarety z Polska, stát přichází o miliony korun

Minulý týden například odhalila celní hlídka čtyři případy. Tři v Hrádku nad Nisou a jeden v Kunraticích u Frýdlantu. Dohromady se odhalení pokoušeli převézt téměř třináct tisíc kusů cigaret a dva kilogramy řezaného tabáku. Protože výrobky neměly nálepky, přišel by český stát na spotřební dani v tomto případě o více než 40 tisíc korun.

Často jde ale o pašování, u kterého je únik na dani mnohem vyšší. Od začátku roku odhalili liberečtí celníci 45 pokusů propašovat tabákové výrobky v celkovém množství 160 260 kusů cigaret a 138,43 kilogramu tabáku. Spotřební daň se tak blíží téměř jednomu milionu korun.

„Kontroly mají vždy shodné zjištění. Osoby vezou větší množství tabáku nebo cigaret, nemají u sebe žádné doklady o koupi tabákových výrobků a tudíž nemohou prokázat jejich zdanění. Tvrdí, že si kuřivo vezou pro osobní spotřebu,“ poukazuje Martin Stočes, mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj.

Jenže převoz pro vlastní spotřebu je ze zákona omezen. Ze zemí EU si tak každý starší 18 let může dovézt maximálně jeden kilogram tabáku ke kouření nebo 800 kusů cigaret, aniž by musel prokazovat jejich zdanění. Za vyšší množství bez dokladů ukládají celníci pokutu. Pokud by únik na dani přesáhl pět tisíc korun, hrozí i trestní stíhání.