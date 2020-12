Nádraží v Chotyni demolici unikne, stala se z něj památka

„Bylo prokázáno, že budova nádraží má historickou, architektonickou i urbanistickou hodnotu. Má vysokou míru autenticity. Z památkového hlediska má objekt velkou historickou hodnotu. Je úzce spjatý s historickým vývojem obce a dokladem historického vývoje železnice tohoto regionu,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Nádraží v Chotyni je součástí tratě Liberec - Hrádek na Nisou, která letos oslavila 160 let. Výpravní budova z roku 1859 je navíc velmi atypická. Je totiž součástí mohutného železničního náspu, díky čemuž se nad Chotyní vypíná jako jedna z dominant obce.

Zůstat měl jen přístřešek

Kromě zděné budovy, která je architektonicky přizpůsobena výškovému rozdílu ve svahu, je součástí nádraží i dřevěný přístřešek pro cestující. Ten jediný měl podle plánu Správy železnic zůstat, vlastní budova měla jít k zemi, protože v ní není žádný výpravčí a jízdenky si cestující kupují už skoro dvacet let ve vlaku. Pro Správu železnic je tak chátrající budova zbytečnou zátěží.

Ne tak ale pro obec Chotyni, která se nádraží snažila získat do svého vlastnictví už devět let. Rozhodnutí ministerstva, že nádražní budova je kulturní památkou a nesmí se zbourat, v Chotyni vítají.

„Velmi rádi bychom v opuštěném nádraží zřídili klubovnu pro zdejší skauty, protože ti se teď pořádně nemají kde scházet. Myslím, že to je jediné smysluplné využití, chceme, aby budova dál žila. Po Vánocích tak zahájíme jednání se Správou železnic a domluvíme se na dalším postupu. Doufám, že s opravami začnou, co nejdříve to bude možné,“ řekla starostka Chotyně Jana Mlejnecká.

V době svého vzniku byl na nádraží služební byt, který se skládal ze dvou pokojů s komorou, koupelnou, kuchyní a spíží. To všechno už je pryč, dispozice uvnitř ale zůstala. Protože budova neprošla v minulosti žádnými zásadními opravami, zachovala se v ní i řada původních prvků jako střešní krytina, dřevěné konstrukční a dekorativní části nebo dlaždice.

Na protest proti demolici nádražní budovy v Chotyni vznikla i rozsáhlá petiční akce. Proti bourání se postavil i Liberecký kraj.