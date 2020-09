Nádraží v Chotyni bude kulturní památkou, budovu to uchrání od zbourání

„Musíme počkat ještě pár dní, než to bude definitivní. Ještě běží lhůta pro případné odvolání, ale už teď máme radost. Věřím, že to je na dobré cestě. Jsem šťastná, že vše, co jsme pro záchranu nádraží mohli udělat, tak jsme udělali,“ uvedla starostka Chotyně Jana Mlejnecká.

Správa železnic se však demolice budovy zatím nechce vzdát. „Zvažujeme, zda proti rozhodnutí ministerstva podáme rozklad,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Podle železničářů je budova chotyňského nádraží pro dnešní cestující nepotřebná. Ostatně pokladna je tam zavřená už od poloviny 90. let. Prázdný je i zbytek objektu, který původně sloužil i jako byt pro obsluhu nádraží.

„Tvrzení, že je v rámci rekonstrukce nutno zbourat historicky cenný objekt, aby na stejném místě mohl být postaven pouze přístřešek pro cestující, je dle názoru ministerstva kultury neakceptovatelné. A to nejen z hlediska památkové péče, ale i z pohledu cestujících, kterým by takováto ‚modernizace‘ přinesla místo očekávaného zlepšení cestovního komfortu naopak jeho velké snížení. Námitka, že nádražní budova nebude využívána, je vzhledem k velkému zájmu obce a kraje o její využití zcela neopodstatněná,“ stojí v rozhodnutí ministerstva kultury.

Odpor proti demolici byl veliký

Chotyně se snaží získat nádraží do svého vlastnictví už devět let. S budovou má jasný plán. Má se přeměnit na základnu místních skautů, kteří dnes nemají v obci pořádné zázemí.

„Teď naši skauti spadají pod Hrádek, ale od příštího roku budou mít samostatné středisko. Jenže zázemí mají v šatnách fotbalistů, věci mají různě uložené ve škole, chybí jim klubovna. Nádražní budova je tak veliká, že by se tam vešla i jakási skautská ubytovna. Doufám, že se Správou železnic najdeme cestu, jak nádraží využít,“ uvedla starostka.

Jeden z hlavních důvodů, proč se nedařilo nádraží na obec převést už v minulosti, spočíval v technicko-stavebním provedení celého místa.



Budova nádraží je totiž přímou součástí vysokého železničního náspu, který ční nad Chotyní. Správa železnic tak argumentovala tím, že není na obec možné převést něco, co je součástí funkční železniční tratě. Něco jiného by to bylo v případě tratě, po které už vlaky nejezdí.