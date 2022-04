Chlebíčky byly pro Zuzanu, zdůvodnil politik „Z“ policii. Případ odložila

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové výsledky vyšetřování nevedly k zahájení trestního řízení. „Muž, kterého jsme v této souvislosti vyslechli, se k podpoře ruské invaze na Ukrajinu nepřihlásil. Písmena Z na chlebíčcích vysvětlil tím, že představují křestní jméno jeho přítelkyně Zuzany. Stejné vysvětlení ostatně poskytl i novinářům,“ sdělila Baláková.

Zastupitel města Jilemnice a místopředseda SPD v Libereckém kraji Bronislav Kalvoda zveřejnil fotky chlebíčků na sociálních sítích o víkendu před dvěma týdny. Příspěvek sice smazal, ten ale mezitím začal kolovat na internetu s komentáři jiných lidí.

Kalvoda odmítl situaci komentovat. „Na co se ptali, jsem jim řekl, nevidím důvod k dalšímu vyjádření,“ sdělil.

Vedení Jilemnice jeho příspěvek považuje za krajně nevhodný a městská rada Kalvodu odvolala z funkce předsedy i člena komise dopravy a veřejného pořádku a zároveň vyzvala k rezignaci na funkci zastupitele.

„Publikoval fotografie s občerstvením, kdy na chlebíčcích bylo vyskládáno ze sýra velké Z. Když se podíváte na Facebook pana Kalvody, tak asi pochopíte, že to nebyla náhoda, ať se to vysvětluje jakkoli, a nám to přišlo trochu neslučitelné s tou dobou, která teď je. A na základě toho jsme se rozhodli udělat, co máme v kompetenci,“ řekl starosta města David Hlaváč (ODS). Svůj názor nezměnil ani po ukončení policejního vyšetřování. O tom, že by Kalvoda hodlal na svůj post zastupitele rezignovat, nemá informace.

Podle politologa Jana Kubáčka se jedná o nešťastnou aféru, která byla od počátku určena k zániku. „Nic neřeší. Jen část lidí rozčílí a druhou část utvrdí v jejich názoru. Je to podobná debata, jako u přejmenování ulic nebo zahalování pomníků. K ničemu dobrému nevede,“ uvedl politolog.