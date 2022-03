Jízdné po kraji nakonec neporoste, ceny se změní nejdřív po létě

„Chceme vyjít cestujícím vstříc a zachovat pro ně i v těchto složitých časech, kdy životní náklady strmě stoupají, dostupnost hromadné veřejné dopravy,“ uvedl náměstek pro dopravu Jan Sviták.

Důvodem, proč jízdné zůstane stejné, je podle něj především změna ve slevách, kterou provedla vláda. „Už to pro cestující znamená zvýšení cen. Hýbat v jednom roce dvakrát cenou by nebylo správné,“ vysvětlil Sviták.

Vláda od 1. dubna zrušila 75 procentní slevy na jízdné v regionálních či dálkových autobusech a vlacích pro děti do osmnácti let, studenty do 26 let a cestující nad 65 let. Nově tak bude sleva činit pouze padesát procent. Touto úpravou chce vládní koalice docílit snížení deficitu státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun.

Liberecký kraj chtěl původně od začátku prázdnin zvyšovat jízdné v autobusech i vlacích v rámci tarifu IDOL o zhruba pět procent. Důvodem byla dlouhodobě vzestupná inflace a nárůst nákladů. Změny by se podle Svitáka však týkaly jen některých položek.

„Měli jsme připravenou změnu tarifu ve dvou variantách. U obou variant jsme pracovali s tím, že by hotovostní platby zůstaly ve stejné výši a měnili bychom jen elektronické platby,“ poznamenal náměstek s tím, že podle vybrané varianty by Liberecký kraj mohl ušetřit devět nebo dvanáct milionů korun.

Po letní sezoně chce kraj situaci znovu vyhodnotit. „Uděláme propočty, jak se náklady vyvíjejí a případně bychom s novými jízdními řády, tedy v prosinci, provedli změny,“ dodal Sviták.

Kraj jednal s dopravci také ohledně zvyšování cen pohonných hmot, ke kterému dochází v posledních dnech. Podle Svitáka je jedním z řešení vyplatit jim dopředu zálohy, aby neměli problémy se samotným fungováním společností. Letošní zdražování pohonných hmot se však zřejmě promítne do stanovování cen na další rok.