Cesta Českým rájem bude bezpečnější, auta se vyhnou cyklistům i vlakům

„Jedná se o zhruba 1,4 kilometru dlouhý úsek z Borku do Ktové, kde jsme odstraňovali úrovňové křížení se železniční tratí. To je v tuto chvíli vyřešeno tak, že nad nově vzniklou hlavní trasou je padesát metrů dlouhý ocelový železniční most,“ uvedl ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Wohlmuth.

Cena celé stavby je 152 milionů bez daně. „Je to konečná cena včetně změn a víceprací,“ sdělil ředitel.

Výstavba přeložky na hlavním tahu mezi Turnovem a Jičínem začala na podzim 2020. Hlavním cílem bylo odstranit nebezpečné křížení hojně využívané silnice se železnicí. Dřív tam byl železniční přejezd bez závor.

Podle ředitele by měl být provoz na tomto úseku silnice I/35 bezpečnější i díky tomu, že se podařilo „narovnat“ dvě prostisměrné zatáčky. „Z Borku je odstraněné nehodové esíčko, silnice pokračuje rovně a mírným pravotočivým obloukem pod železniční most a následně levotočivým do okružní křižovatky. Takže celý úsek je dnes bezpečnější, přehledný, dá se částečně využít k předjíždění a nehrozí, že řidič potká cyklisty, protože ti mají nově vybudovanou vlastní trasu,“ řekl Wohlmuth.

Součástí stavby je i nová okružní křižovatka se silnicí druhé třídy ve směru na Rovensko pod Troskami, která nahradila klasickou. „V rámci celé stavby došlo ke zklidnění úseku v místě křižovatky, je tam instalován tichý koberec i protihluková stěna, měla by hlukově méně obtěžovat,“ dodal ředitel, který je spokojený i s celkovým dojmem ze stavby. „Myslím, že každý uzná, že silnice zmizela z horizontu a dnes už tak nehyzdí pohled na Trosky a další panoramata Českého ráje,“ poznamenal.

Novou přeložku silnice 35 mohou řidiči využívat už od konce loňského roku, poslední práce by podle Wohlmutha měly být hotové do konce června.