V Českém ráji opět řádili vandalové, vyryli i kosočtverec a natáčeli se

Kosočtverec se objevil v Příhrazských skalách na vyhlídce Františka Lance, která se nachází nad Olšinou v Mnichově Hradišti. „Je to poprvé, co byla poničena takovýmto způsobem i rozsahem,“ upozorňuje kurátor muzea v Mnichově Hradišti Karel Hubač.

Podle něj je piktogram na vyhlídce teprve krátce. „Ještě před rokem tam nebyl,“ upozorňuje kurátor. Jeho slova potvrzuje i rok starý snímek, na kterém obrazec není. Podle fotografie na vyhlídce také přibyly iniciály DMJ.

Hubače mrzí i to, že vandal řádil na místě, které nese jméno po významném badateli spjatém se skalami. „Zrovna připravujeme článek věnovaný Františku Lancovi a jeho objevu skalní kaple, modlitebny s tesaným oltářem na aktuálně zavřených Drábských světničkách, ke kterému došlo přesně před 100 lety a který doslova obletěl tehdejší nejen archeologický svět a dostal se na přední strany novin. To, že z oltáře za pouhých 100 let zbylo již pouze torzo a kaple musela být zamřížována, je věc druhá,“ přibližuje Hubač. Skalní hrad Drábské světničky je tuto sezonu uzavřen návštěvníkům, a to i kvůli řádění vandalů.

Poškození vyhlídky odsuzuje i Jiří Klápště, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj. „Jedná se o devastaci skal. Projevů vandalismu přibývá. Bohužel je strašně obtížné je chytit při činu, protože si dávají pozor. To bychom nad nimi museli neustále stát a kontrolovat je,“ říká Klápště.

Chlubení se na Instagramu

Zároveň se zabývá dalším řádění vandalů, tentokrát přímo v Drábských světničkách, a to v části, která je stále přístupná. „Na Instagramu kolovalo video, jak někdo ryje do skal nějaký nápis. Sám se u toho natáčel a pak to prezentoval na Instagramu,“ vysvětlil Klápště. O koho se jedná, správa ví.

Není to poprvé, kdy někdo prezentoval své „umění“ na sociálních sítích. V srpnu 2019 se nápisem ve skále chlubila manželská dvojice. Na místě vandalského díla se muž s ženou vyfotili. Správci CHKO jsou přesvědčení, že pak dvojice hluboké rytiny ze skály vydřela, patrně ve strachu z postihu.

„Někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíší srdceryvný příběh o svém dobrodružství. A právě důkaz o takové hlouposti se nám dostal do rukou,“ glosoval tehdy Klápště.