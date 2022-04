Tenisové šampionky si vyrazily minci, má víc zlata než medaile z olympiády

„Vystihuje moment, kdy jsme se domlouvaly. A to byl jeden z klíčů k vítězství,“ vysvětlila okamžik zachycený na minci Krejčíková, která společně se Siniakovou vyhrála čtyřhru na olympiádě v Tokiu.

Obě tenistky si mince vlastnoručně vyrazily na jednom ze strojů v jablonecké mincovně. „Zůstal nám tam otisk prstu, nejspíš palce. Asi jsme je moc osahávaly. Nanečisto se nám to povedlo lépe,“ na oko trápilo Siniakovou.

Mincovna vyrobí celkem dvě stě zlatých a pět set stříbrných mincí. Zlatá vyjde na 17 990 korun, stříbrná pak na 1 390 korun.

Kdo si pořídí zlatou minci, získá dokonce více zlata, než kolik ho je na olympijské medaili, kterou si tenistky vybojovaly v Tokiu. „Nevím přesně, kolik zlata je na olympijské medaili, ale bývají to dva nebo tři gramy. Tato mince je čtvrtuncová zlatá mince, čili je to 7,75 gramu zlata,“ upozornil výrobní ředitel Stanislav Bachtík.

Tenistky si na ražbu mince udělaly čas i proto, že jim zranění neumožňuje hrát. Co proto dělají ve volném čase? „Snažím se vařit a péct. Zkouším dávat ingredience dohromady a zjišťovat, jestli to bude někdo jíst. Dělala jsem třeba krůtí roládu a batátovo-mrkvové pyré,“ smála se Krejčíková.

A co na to Siniaková? „Mě vaření nebaví, sotva udělám těstoviny a rizoto. Ale na pečení je šikovný můj brácha. Kdybyste chtěli dort, tak on je ten pravý!“