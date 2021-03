VIDEO: Českou Lípou jezdí vůz s falešným majákem, policie hledá víc záběrů

Řidiče v modrém autě se zapnutým majákem na střeše zachytila policejní kamera na sídlišti Špičák. Silnicí uháněl ve čtvrtek před půl pátou odpoledne.

„Řidiče jsme ztotožnili, víme, kdo to je. To, co hledáme, je dokumentace toho člověka po městě. Potřebujeme ověřit, že to nebyla jen jedna jízda, ale že to takhle dělá pořád,“ uvedla mluvčí městské policie Eva Vlastníková.

Podle Vlastníkové musí každý uživatel výstražného zařízení projít školením, aby nebyl na silnici nebezpečný. „Má na to zkoušky a musí prokázat, že s tím umí. Tento řidič to ale neumí. Svojí jízdou může ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu,“ dodala mluvčí s tím, že městská policie případ zatím klasifikuje jako přestupek.