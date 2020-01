Úřednice nechala na stole půl milionu a šla na oběd, peníze někdo vzal

Zloděj odnesl peníze ve středu kolem poledne. „Stalo se to kolem oběda, úřednice se šla najíst a bohužel nechala půl milionu ležet na stole. Podle všeho je vzal někdo z lidí, co tam mezitím přišli,“ sdělil MF DNES důvěryhodný zdroj z prostředí městského úřadu.

Případem se zabývá policie, která však na případ uvalila informační embargo. „Objasňujeme majetkový trestný čin, který se stal v tomto týdnu v budově českolipského městského úřadu. Protože jsme na počátku prověřování deliktu, tak k němu nebudeme zveřejňovat žádné detaily,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Pokud bychom odtajnili detaily toho případu, mohlo by se to negativně odrazit v dokazování pachateli. Informace by mohly ovlivnit průběh vyšetřování,“ dodala mluvčí. Policie však v souvislosti s krádeží vyhlásila pátrání po muži, který se ve středu kolem oběda procházel po úřadu.

„Osobu na fotografiích vyzýváme, aby se neprodleně spojila s Policií České republiky v České Lípě na lince 158 a Vás, veřejnost, žádáme, pokud osobu znáte, obraťte se rovněž na linku 158, či správce skupiny, neboť její svědectví může napomoci k objasnění případu,“ píše se ve facebookové skupině Bezpečnost na Českolipsku.

Více podrobností odmítla říct i starostka České Lípy Jitka Volfová. „Nechceme poskytovat další informace, aby nebylo vyšetřování narušeno,“ odvětila starostka. „Město bude do budoucna činit kroky, aby se nic podobného nestalo,“ dodala.