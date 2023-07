Dům hyzdil nároží, českolipská radnice ho koupí a opraví

Špatný stav opuštěné ruiny řešilo město s předchozím majitelem už v minulosti, víceméně bez úspěchu. Před dvěma lety kvůli rozpadající se střeše muselo dokonce Mariánskou ulici zavřít.

„Z domu odpadávaly kusy tašek, které byly nebezpečné pro okolí. Museli jsme část ulice uzavřít do doby, než byl dům provizorně zajištěn, aby chodcům a projíždějícím automobilům nehrozilo žádné nebezpečí,“ vzpomíná mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Dohoda s tehdejším majitelem prý nebyla snadná. Poté, co muž zemřel, připadla nemovitost i s pozemkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od kterého chce město nyní dům koupit.

To je možné hlavně díky metodickému pokynu, který umožnil přímý prodej nebo bezúplatný převod strategického majetku na obce a města.

„Pozemky a budovy, které vlastní stát, bylo možné dříve získat jen prostřednictvím výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit kdokoli. Stávalo se tedy, že ačkoliv se jednalo o strategický pozemek potřebný pro rozvoj města a obce, získal tento majetek soukromý subjekt, který prostě nabídl víc,“ popisuje starostka Jitka Volfová.

Lípa skupuje pozemky

Pro samosprávy pak bylo těžké takový majetek vykoupit. To se před pár lety změnilo. Díky pilotnímu projektu, na kterém Česká Lípa s úřadem úzce spolupracuje, získala v posledních třech letech osm důležitých pozemků. Polovinu z nich bezúplatně, za zbytek zaplatila 3,3 milionu korun.

Byly mezi nimi jak pozemky přímo v České Lípě, tak i v Dubici nebo Dolní Libchavě. Zmíněný chátrající dům č. p. 217 na rohu náměstí T. G. Masaryka koupí město za výkupní cenu 4,642 milionu korun.

„Máme v plánu dům co nejrychleji alespoň provizorně opravit, aby jeho stav nadále nehyzdil vzhled náměstí ani nový přístup do divadla. Do budoucna chceme dům kompletně zrekonstruovat,“ shrnuje Volfová.

Zastupitelé v červnu schválili záměr výkupu, kdy se začne s provizorními opravami nebo celkovou rekonstrukcí bude záležet na tom, kdy dům připadne městu. Podle starostky by měl poté sloužit potřebám městského úřadu.