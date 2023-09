Rodina si z muzea odnesla živou želvu, muž ji strčil do kapsy u kalhot

Jednu z vodních želv, které už několik let zdobí expozici muzea v České Lípě, si návštěvník odnesl v neděli 6. srpna po jedenácté hodině. Muzeum si krádeže všimlo až na konci prázdnin. Zpětně ji pak dohledalo na kamerovém záznamu. Ten však zatím nezveřejnilo.

„Želva byla unesena přímo z bazénu na Rajském dvoře tříčlennou rodinou. Vše je dobře zdokumentované a doložené na kamerových záznamech. Dovolujeme si proto vyzvat dotyčného otce rodiny v klobouku, který želvu unesl v pravé kapse svých khaki kalhot, aby želvu vrátil (třeba i anonymně) do 20. září,“ žádá muzeum.

Co se stane, pokud se želva do té doby do muzea nevrátí, nechce vedení instituce komentovat.

Kašna, kde zvíře žilo, se nachází v expozicích muzea. Muž v klobouku tak musel za sebe i další členy rodiny zaplatit vstupné.

„Všechny nás zamrzelo, jak je to vůbec možné. Doufáme, že se v něm pohne svědomí a přinese nám želvičku zpátky. Ostatně není to pěkný příklad pro malé dítě,“ míní vedoucí provozního oddělení a sekretariátu Ludmila Klazarová a podotýká, že o želvy je v muzeu náležitě postaráno. „Kolegyně jim dává například kuřecí srdíčka.“

Skleněnou lebku vrátil tajemný muž

Podle ní se nikdy v minulosti nestalo, že by někdo želvám jakkoliv ublížil nebo si některou odnesl domů. „Želvu ne, ale stalo se, že tu jeden návštěvník kradl při muzejní noci,“ vybavuje si Klazarová.

Ke kuriózní krádeži tu pak došlo v roce 2015. A opět v ní figuroval muž v klobouku. Z muzejní galerie tehdy zmizela skleněná lebka s hřebíky. Dílo nazvané Výkřik někdo odcizil ještě před slavnostní vernisáží výstavy. Indicie tehdy ukazovaly na neznámou ženu.

Hned druhý den však navštívil muzeum tajemný muž v klobouku a dlouhém plášti. Po jeho odchodu pak odcizenou hlavu nalezl průvodce muzea v galerii.