Česká Lípa označí kola i vozíky pomocí syntetické DNA proti zlodějům

Oč vlastně jde? Speciálním roztokem nastříkané kolo je už navždy spojené se svým majitelem. Syntetická DNA se roztoku říká proto, že jeho mikročástečky jsou tak unikátní, že neexistují na světě dvě totožné. Roztok je ve formě lepidla, které rychle schne. Rozpoznat se dá jen pod UV lampou a „přečtou“ ho pouze speciální čtečky, kterými disponuje například městská policie.

„Bezpečnostním identifikačním značením je možné označit a následně identifikovat jakýkoliv předmět. Syntetická DNA je netoxická a zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná,“ upozorňuje Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Co kdyby chtěl zloděj kolo rozebrat a prodat po dílech, kde označení není? Ani to mu nepomůže. Kolo se totiž roztokem značkuje na devíti místech, dokonce za plentou, kde to nevidí ani sám jeho majitel. Kolo, které by například zloděj ukradl a pokoušel se dále prodat, je snadno identifikovatelné. A zloděj si to raději rozmyslí.

Každé kolo je totiž opatřeno samolepkou o označení DNA roztokem. Ví tak, že by musel kompletně celý bicykl zbavit laku a znovu přestříkat.

Město disponuje sadou umožňující označit 200 jízdních kol a padesát invalidních vozíků. V srpnu pak radnice na svůj web umístí rezervační formulář, kde se budou moci majitelé kol či vozíků objednat na konkrétní termín.

K označení musí mít občanský průkaz a ideálně kupní smlouvu ke kolu. Pokud kupní smlouvu občan mít nebude, stačí čestné prohlášení, že je majitelem kola či invalidního vozíku.

„Těší nás, že projekt forenzního značení kol byl v loňském roce úspěšný, rádi v něm tedy pokračujeme i v letošním roce. Služba bude pro občany zdarma, navíc si lidé budou moci zvolit termín označení, který jim nejvíc vyhovuje,“ dodává starostka města Jitka Volfová.