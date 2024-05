„Město je váš nepřítel.“ Před přísným radarem v Liberci někdo varuje cedulemi

Zalaminované cedule se na silnici objevily v úterý ráno. Řidiče jedoucí ve směru z Liberce varuje nejprve nápis Pozor radar, který někdo umístil na značku ukazující směr k Ještědu, následující nápis na plotě pak nese vzkaz Město je váš nepřítel.

Cedule ihned vzbudily rozruch na sociálních sítích. „Vím, že autor se nepřizná, ale palec nahoru,“ napsal k příspěvku ve skupině Liberečáci Miroslav S. „Dlouho to tam nevydrží,“ reagoval se smíchem Pavel H.

Radar stojí v ulici Dubice od začátku března. Krátce nato začal měřit okamžitou a úsekovou rychlost. Jeho tolerance je totiž jen tři kilometry v hodině, což kritici považují za moc přísné. Řidiči dostávají pokutu, když úsekem s povolenou padesátkou projíždějí rychlostí od 54 kilometrů v hodině.

Jen za první měsíc provozu bylo přestupků skoro 14 400, z toho 12 227 s překročením rychlosti do deseti kilometrů v hodině, což naštvalo řadu řidičů. Těm vadilo i to, že měření není ozančeno žádnou značkou.

Primátor zvažuje upravit nastavení

Město nejprve argumentovalo tím, že je na silnici několik přechodů a radar má své opodstatnění. Minulý týden ale primátor Jaroslav Zámečník připustil, že se přísné nastavení může změnit.

„Do budoucna už jsem zadal úkol panu řediteli městské policie pracovat s možností různých nastavování detekce podle denní doby, podle situace, tak aby to bylo pro lidi vstřícnější,“ uvedl minulý týden pro ČTK primátor. Na dotaz k aktuální situaci zatím nereagoval.

Podle primátorova dřívějšího vyjádření počet přestupků klesá. „Není to pro město záležitost, která by nás zajímala po ekonomické stránce, i když je tady samozřejmě jakýsi dopad. Pokuty jsou příjmem města, to bezesporu. Já už jsem před dvěma lety říkal, že jestli budou nějaké výnosy, tak bych si přál, aby šly do zlepšení MHD, zejména stavu autobusů,“ dodal.