Liberecké muzeum získalo rodinnou motorku Čechie, jsou jen tři na světě

Hodnota exponátu je nevyčíslitelná, jelikož se na celém světě dochovaly takové motorky pouhé tři. Konkrétně jde o stroj s motorem o objemu 350 kubíků z roku 1938.

„Podle dostupných pramenů jsou tyto typy na světě jen tři a pouze dva z nich jsou pojízdné a jeden z těch funkčních obohatil naši expozici,“ chlubí se předseda spolku Technické muzeum Liberec Tomáš Kysela.

Muzeu historický klenot zapůjčil majitel z Nové Paky, který v Liberci studoval střední i vysokou školu.

„Motorku získal po svém dědečkovi a celou ji zrenovoval. Bál se s ní ovšem příliš jezdit v běžném provozu, aby ji nepoškrábal, a tak nám ji zapůjčil,“ přibližuje Kysela.

Značku Čechie-Böhmerland uvedl v život severočeský konstruktér Albin Hugo Liebisch. Všech jejích verzí dohromady se vyrobilo jenom přibližně 775 kusů. Nejdelší měřila téměř jako menší automobil - 3,17 metru.

„Liebisch začal tyto motorky vyrábět i proto, že pořízení automobilu bylo v té době dosti drahou záležitostí. Byly i některé dvousedadlové čechie, dokázaly uvézt i čtyři lidi. K tomu se dala ještě připojit sajdkára pro další dva cestující. Takže to vlastně byla rodinná motorka,“ odhaluje Kysela.

Motocykly se vyráběly do začátku války

Čechie-Böhmerland se vyráběly v letech 1924 až 1939. Typickým znakem stroje jsou masivní rám z trubek litých z lehké slitiny, popřípadě z plechu lisované disky kol či dvě benzinové nádrže umístěné po stranách na zádi. Pozdější modely byly vybaveny i nádrží umístěnou před řidičem nad motorem.

„Jde skutečně o jakousi lavici na kolech a lešenářských trubkách,“ dodává Kysela.

Mluvčí muzea Petr Kumpfe doplňuje, že zisk nového exponátu je malým zázrakem.

„Spousta majitelů těchto motocyklů je má proto, aby na nich jezdila, a je tudíž velmi těžké získat takovouto motorku jako předmět na výstavu. Jde o velkou raritu, jelikož se čechií zachovalo opravdu málo. Co vím, tak v Česku je jen jedna, a to v Národním technickém muzeu v Praze. Kdybychom získali motorky dvě, šlo by asi o světový primát,“ vysvětluje Kumpfe.

Podle něj se nedá hodnota vystaveného stroje příliš vyčíslit. „Je to sběratelsky zcela jiná liga než jsou třeba motocykly Jawa. Jen samotná renovace se pohybuje v řádech statisíců korun,“ podotýká Kumpfe.

Čechie-Böhmerland o objemu 350 kubíků však není v libereckém muzeu osamocena. Partnera jí dělá prototyp motocyklu z roku 2019. Odkazuje na vzácné sportovní provedení s označením 600 Super Sport z roku 1927, kterého linka konstruktéra Liebische vyrobila pouze deset kusů. Autorem nové čechie je turnovský mechanik Petr Knobloch.

Oba stroje jsou v muzeu nasvíceny a prostorově odděleny od ostatních exponátů. Patří k nim i dva informační panely a obrazovka s hraným dokumentem.