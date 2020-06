Chtít po lidech další peníze je nemorální, říká šéf bytového družstva

Podvod, druhý H-Systém. Tak někteří družstevníci označují situaci, ve které se ocitli. Město Liberec vlastní ve dvanácti bytových družstvech 51 procent. Podle smlouvy má tento podíl převést na družstva za jednu korunu po dvaceti letech od kolaudace. Teď ale radnice tvrdí, že roky uzavřené smlouvy jsou neplatné. Lidé by tak měli doplácet víc, než jak si na začátku spočítali.

„V našem případě by to bylo asi čtvrt milionu korun na byt navíc,“ říká předseda bytového družstva A+G Stadion Josef Figer.

Jaká je teď nálada ve družstvu?

Zatím to lidé vnímají dost negativně, jsou ve stresu, cítí se podvedeni. Dvacet let žili v naději, že budou mít zaplaceno, smlouva se dodrží a jednotlivé byty přejdou na každého konkrétního družstevníka. A teď za nimi máme přijít a říct, že to, co zaplatili, není celé. Chtít po družstevnících další peníze je nemorální. V našem případě to vychází, že bychom měli navíc zaplatit třicet procent z ceny bytu. Sto procent jsme zaplatili a třicet ještě navrch. U jiných družstev je to ještě víc. To přeci nejde. Nikdy by nás nenapadlo, že to takhle může dopadnout. Jsou tu případy, kdy družstevníci už své podíly prodali. Místo nich jsou tu jiní, kteří si ten byt v podstatě za tržní cenu už koupili. A teď slyší, že to pořád není všechno. Z magistrátu jsme sice ujišťováni, že nás nechtějí obírat a chtějí to vyřešit ke spokojenosti obou stran. Chci tomu věřit, ale zatím jsem spíš pesimista. Důležitý bude výsledek. Zatím od právníků, které si město najalo, slyšíme, že převod za korunu není možný. Zastupitelé jsou zastrašováni, že když rozhodnou v náš prospěch, bude to špatně a mohou být trestně stíháni. Takže těžko bude někdo z nich pro nás zvedat ruku. Chápu je.

Město má u vás podíl 51 procent. Kolik přispívá na správu domů?

To je trochu paradox. Těch padesát jedna procent je ve skutečnosti sedm bytů ze sto třiceti. Takže do fondu oprav (město) vlastně nic nedává. Z valné většiny si to platíme sami. Nevím, proč se to tenkrát takhle rozhodlo. Vždyť se mohli dohodnout, ať jim dají víc bytů. Družstevníci tu mají garsonky a byty 2+1, město pak má i tři byty 3+1. Ty městské jsou hlavně pro invalidy. Jinak tu jsou převážně senioři a mladí lidé. A jim teď máme říct, že i když splatili hypotéku, tak mají platit dál. Kdybych vycházel z tržní ceny, je to asi dvě stě padesát tisíc korun na byt. Nedovedu si představit, že by ještě tohle měli doplácet.

Na zastupitelstvu padlo, že by doplatek mohl být sto tisíc korun na byt. Je tohle pro vás přijatelné?

Ne. Spousta lidí si byt pořídila před dvaceti lety. Byli v produktivním věku, vydělávali. Když jim tehdy bylo padesát, jsou dnes důchodci. Ono i deset tisíc korun navíc je nepříjemné. Zvlášť dnes. Jen tak vzít lidem peníze a dát je městu, když za to ani nic nového nezískají, je špatně. Ten byt bude pořád stejný. Lidé do něj investovali, udělali často nad standardní úpravy a i z toho nadstandardu má město nemorálně padesát jedno procento. I když na to družstevníkům nepřidalo ani korunu. Proto se to celé mělo narovnat převedením bytů do osobního vlastnictví.



Jenže město zpochybňuje platnost smluv mimo jiné tím, že záměr převodu jeho podílu nevisel před těmi dvaceti let na úřední desce. Co říkáte na tento argument?

Je pravda, že v zákoně o obcích stojí, že záměr prodeje majetku obce musí být na úřední desce zveřejněn. Problém je, že nikde není záznam o tom, jestli to tam viselo, nebo ne. Já sice můžu říkat, že jsem to tam viděl, ale není to ničím podložené. Bylo by to tvrzení proti tvrzení. Ale pokud to tam neviselo, není to naše chyba.

Daleko podstatnější problém než úřední deska je ale fakt, že město má převést svůj majetek za korunu. To je prý protizákonné. Co s tím, když to takhle ve smlouvě je?

Ano, ve smlouvě je, že na družstvo má po dvaceti letech od kolaudace město převést svůj podíl včetně pozemků pod domem, které teď ze sta procent patří jemu. A to vše za jednu korunu. Oni to teď zpochybňují, že takovou transakci nelze provést. Právníci, které město najalo, se dokonce ohánějí jakýmsi zákonem o Evropské unii, že by šlo o nedovolenou podporu. Že bychom převodem za korunu ohrozili zájmy EU. Proto jsem na zasedání zastupitelstva města žádal, aby kromě paragrafů používali i zdravý rozum, protože tohle už je absurdní. Nehledě na to, že naše smlouva s městem je z roku 2003 a do EU jsme vstoupili v roce 2004. My nechceme s těmi byty podnikat. Chceme je převést na jednotlivé družstevníky. Prohlášení vlastníka už máme připraveno, ale zastavilo se to na těch vlastnických poměrech. S tím souvisí i zápis do katastru nemovitostí, všechno je to teď postojem města zablokované.

Kdy mělo ve vašem případě k převodu podílu města dojít?

U nás se jednotlivé domy stavěly na etapy. Kolaudace u bloku A1 byla v roce 2002. Takže teoreticky má k převodu dojít v roce 2022. Ale existuje nařízení vlády 209/2013, které říká, že nemusíme čekat dvacet let. Že je možné požádat o převod už po deseti letech. Proto jsme se také na magistrát obrátili už v roce 2017. Naivně jsme se tehdy domnívali, jak začínáme brzo. S předchozím zastupitelstvem jsme se trochu pohnuli. Záměr byl vyvěšen na úřední desce, díky naší iniciativě město požádalo o vyvázání z dotačních podmínek, takže skutečně nejsme vázáni dvacetiletou lhůtou. Když se dohodneme, můžeme konat. Jenže k dohodě pořád nedochází. Protože na podzim 2018 byly komunální volby, jednání s námi dostal na starosti tehdejší náměstek primátora Jiří Němeček a po celý rok 2019 se nic nedělo. Pořád nás z radnice ujišťovali, že se dělá právní analýza, několikrát jsem je žádal o schůzku, ať se to vyjasní, ale nikdy k ní nedošlo. Protože nervozita družstevníků stoupala, tak jsme letos v únoru dali na město vlastní návrh řešení, aby se to pohnulo. Rada města se ale usnesla, že náš návrh nepřijmou.

Všechno se tedy točí kolem toho, že majetek města nelze převést za jednu korunu?

Ono to tak v zákoně o obcích stojí. Ale dobře, tak se usnesme, že z těchto důvodů jsou smlouvy neplatné, zrušme je, ale v těch samých intencích pojďme uzavřít smlouvu novou. Zákon o obcích v současné podobě začal platit v roce 2000, v roce 2001 byla uzavřena smlouva o postupu investorů, která se v roce 2003 zrušila. Nahradila ji smlouva o sdružení a opční smlouva. A tady mělo město dostatek prostoru říct, že je něco špatně. Ale nic neřeklo. Zase se tam napsalo, že převod podílu města bude za jednu korunu a zastupitelstvo to schválilo. Kdyby něco řekli, mohli jsme si vzít větší hypotéky a nebylo by co řešit.

Primátor Liberce: Promýšlíme právní postup V letech 1997–2007 město Liberec vložilo přibližně 500 milionů korun do výstavby 44 bytových domů s 1200 bytovými jednotkami. Finanční prostředky dostávaly města ze Státního fondu rozvoje bydlení a podobně v celé republice bylo ze státních dotací rozděleno 8 miliard korun a postaveno 23 tisíc bytů. V řadě měst včetně Liberce, Jablonce nad Nisou, Olomouce a dalších se nyní pouplynutí 20 let bytová družstva domáhají převodu městského podílu na domech do svého majetku. „Hledáme nyní cestu, jak převést podíly na bytových domech přímo jednotlivým konkrétním družstevníkům. Právní postup musíme pečlivě promyslet, aby jej nikdo v budoucnu nemohl zpochybnit a družstevníci se nedostali do právní nejistoty. Uměle jitřené vášně a obavy družstevníků jsou z pohledu města naprosto zbytečné,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Například u bytů v Zeleném Údolí v Liberci smlouva o bezúplatném převodu podílu tehdy neprošla zastupitelstvem a záměr ani nevisel na úřední desce. Podle některých právníků jde o porušení zákona o obcích, a proto je smlouva neplatná. „Nechali jsme si vše prověřit a zjistili jsme, že převod závazku nelze provést. Smlouvy, které byly před dvaceti lety uzavřeny, jsou plné právních vad, takže jsou de facto neplatné,“ řekl již dříve primátor.



Takže od roku 2003 nepřišel z města žádný signál, že by smlouvy byly neplatné?

Ne. Ani slovo. A teď, když se má převod realizovat, tak najednou slyšíme, že to nejde. A že jsou smlouvy neplatné. Najednou vidí hodnotu majetku a chovají se náhle jako řádní hospodáři. Přitom za celou dobu se nikdo z města nezajímal o to, jak tu hospodaříme, jaké jsou potřeba opravy, jak funguje představenstvo, prostě nic. Přitom hospodaření předchozího představenstva družstva je předmětem trestního stíhání. Málem jsme v roce 2015 zkrachovali, ale ani to město nezajímalo. Na všechny strany tu byly dluhy, deset milionů dluhu u dodavatelů a skoro osm milionů za nezaplacenou fakturu stavební firmě Syner, která domy stavěla. A nad tím hrozba děsivých sankčních úroků, které šplhaly ke třiceti milionům. Žádali jsme město o pomoc, když u nás mají 51% podíl, ale reakce žádná, nikoho to na magistrátu nezajímalo.

Pokud vím, zkoušel jste pomoc i u ministerstva pro místní rozvoj, přes které šly dotace na výstavbu domů. Jak jste pochodil?

Nemohli jsme se pořád nikam posunout, tak jsme se obrátili na stát. Na ministerstvo pro místní rozvoj i Státní fond rozvoje bydlení. Ale také nám nepomohli. Tvrdí, že převod podílu je naše záležitost. Nás jako družstva a města. Máme se dohodnout. Takže jsme pořád tam, kde jsme. Na začátku.

Něco se ale přeci musí dít. Nejste jediní v ČR, na koho má podíl města po dvaceti letech za korunu přejít. Zvažujete společný postup?

Pan primátor dostal od zastupitelů za úkol zjistit, jak to řeší jinde. Toho by se pak měl držet i Liberec. Tady se to týká dvanácti bytových družstev, v republice jich je celkem dvě stě dvacet, které jsou ve stejné situaci. Když s tím nepohneme v Liberci, jsme připraveni to pojmout ve větším. Ale nikde zatím nedospěli ke konkrétnímu závěru. Týká se to Jablonce, České Lípy, Zlína, Pardubic, Olomouce, Prahy a dalších měst. Na dotacích stát tehdy rozdal osm set miliard korun. Někde chtějí vyjít družstvům vstříc, dát jim to za tu jednu korunu, jak je ve smlouvě, ale není ještě stanoven postup.

Některá družstva napadla prohlášení o neplatnosti smluv u soudu. Už víte nějaký výsledek?

Do konce června by měl teoreticky padnout rozsudek v Olomouci. Podle toho by se pak dalo postupovat dál. Měl by to být návod pro ostatní. Těžko říct, jak to dopadne. Soud se může stroze držet zákona o obcích a říct, že smlouvy jsou neplatné a je vymalováno. Nebo může říct, že je nemravné po dvaceti letech označit smlouvy za neplatné.

Současný ombudsman Stanislav Křeček ale prohlásil, že převod bytů za korunu je věc, kterou si vymysleli sami družstevníci, aby obešli daňové zákony. Jak to vlastně se způsobem převodu v době uzavírání smluv bylo?

Ano, podle pana Křečka chtějí družstevníci páchat krádež za bílého dne. Ale tak to není. To nebyl žádný výmysl družstev. Podíl 51 % město a 49 % družstvo byl stanoven záměrně. Byla to podmínka státu, aby města mohla získat na výstavbu dostupnějšího bydlení dotaci. Ale o provoz domů, opravy se měla starat družstva. Po dvaceti letech se měl tento stav napravit právě tím, že města převedou své podíly na družstva za korunu. Ani v té Olomouci nezpochybňují myšlenku převést podíl města za korunu, jen chtějí, aby jim to soud posvětil.