Kdysi promenádní ulice v dolním centru Liberce ožije, vyrostou desítky bytů

Kdysi Nádražní ulice, dnes třída 1. máje, bývala jednou z hlavních výstavních ulic Liberce. Zatímco před válkou zdobily obě strany ulice spojující vlakové nádraží s dolním centrem Liberce výstavní domy, dnes je to spíš jedna z ostud města.

Prostor pod nádražím změnila v 60. letech minulého století masivní výstavba paneláků. Kvůli nim se zbořila velká část staré zástavby. Na protilehlé straně pak historickou část nahradil objekt Pozemních staveb, dnešního Finančního úřadu.

S dostavbou proluk se roky nic nedělo, teď se znovu oprášily plány na výstavbu prvních dvou bytových domů s komerčním prostorem v přízemí. Sedmipatrové domy mají navázat na budovu bývalé IPB banky, kde dnes sídlí Česká inspekce životního prostředí.

„Liberec se k této ulici zachoval v minulosti velmi nešetrně. Poválečné vybourání uliční čáry domů nebylo urbanisticky šťastné. Dodnes budí tato městská třída spíš nepříjemný pocit. Dlouhodobě proto usilujeme o navrácení domů, které zase z třídy 1. máje udělají skutečnou městskou ulici, která nebude budit dojem periferie,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Výstavba prvních dvou domů bude v režii společnosti Syner Group. Ta už před lety přišla s plánem na zástavbu ulice, jejím záměrem bylo postavit pět budov pro komerční využití, kanceláře a byty. Jenže hned u prvních dvou domů nad bývalou IPB bankou se vše zaseklo.

Kvůli tvrdému podloží nešly vybudovat podzemní garáže, s plánem výstavby nesouhlasili ani lidé z okolních paneláků. Teď se projekt na žádost města změnil.

„Syner Group měl velmi staré územní rozhodnutí, z roku 2009 a tudíž přežilé. Na žádost města se proto rozhodnutí mění. Budou tam zakomponované připomínky od Kanceláře architektury města a odboru ekologie a veřejného prostoru,“ zmínil Šolc.

Oba bytové domy s přízemím pro komerční využití budou spojené krčkem. Směrem do třídy 1. máje bude loubí a dlážděný chodník, který doplní stromová výsadba. Místo podzemních garáží bude nadzemní parkování se zatravněnou střechou směrem k Matoušově ulici. Mezi ulicí Slavíčkovou, Matoušovou a třídou 1. máje pak vznikne pěší zóna, počítá se i s menším dětským hřištěm a podzemními kontejnery.

Z ulice bude bulvár se stromořadím

„Dostavba třídy 1. máje je důležitým městotvorným prvkem. Po přeměně krajského terminálu dopravy význam této ulice ještě stoupne. Jde o budoucí bulvár se stromořadím, na což by měly dbát i fasády nových domů. Požadujeme proto jejich úpravu jak směrem do třídy 1. máje, tak u bloku B i do Slavíčkovy ulice. Blok B by se měl chovat jako nárožní dům a ne periferní deskový objekt se slepým štítem,“ okomentoval plány hlavní městský architekt Jiří Janďourek.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka už město ladí i smlouvu s dalším investorem, který plánuje zastavět proluku ve stráni nad hotelem Pytloun Grand Hotel Imperial na protilehlé straně ulice. Vzniknout by zde mělo zhruba 200 nových bytů.

„Investor už má hotovou projektovou dokumentaci, teď ladíme plánovací smlouvu, která by do zastupitelstva měla jít za pár měsíců. Důležité je, že tím to nekončí a výstavba bude pokračovat i naproti hotelu Pytloun, v místech, kde je dnes parkoviště. I na této ploše se bude stavět, už je hotová zastavovací studie, vzniknout by tam mělo několik stovek bytů. Doufám, že do pěti let by třída 1. máje mohla být opět výstavní ulicí jako kdysi,“ sdělil Zámečník.