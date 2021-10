Z autobusového nádraží zmizí buňky, cestující najdou komfort v Uranu

Původně tam buňky měly být provizorně jen na dva až tři roky, než se postaví skutečné zázemí pro cestující. Místo toho se provizorium protáhlo na 26 let. V roce 1995 se za peníze města postavilo nové autobusové nádraží, zázemí pro cestující i řidiče mělo následně postavit ČSAD Liberec.

Jenže po jeho privatizaci se na tento závazek jaksi pozapomnělo. Od příštího roku by moderní a důstojné zázemí měl autobusovému nádraží poskytnout vedle stojící objekt Uranu. Přepážky, informační tabule s odjezdy autobusů a další služby pro cestující zaberou přízemí Uranu. Tam, kde je dnes registr vozidel.



„Jsem velmi rád, že z autobusového nádraží konečně zmizí ty odporné, staré stavební buňky a vznikne tam důstojnější zázemí pro cestující. Rozhodně si to zaslouží, ty buňky byly naprosto nedůstojné. Máme na ně i znalecký posudek, ze kterého vyplývá, že už jsou naprosto dožilé a musí se zbourat. V tuto chvíli město uzavřelo smlouvu s projektanty, kteří by měli začátkem příštího roku představit finální řešení celého prostoru přízemí v Uranu, ze kterého se stane odbavovací hala pro autobusové nádraží,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.



V nové hale bude k dispozici i veřejné WC, a to 24 hodin denně. Provizorní toalety ve stavebních buňkách večer nefungovaly, často byly zavřené i přes den z technických důvodů.

„Veřejných toalet je v Liberci nedostatek, často si na to lidé stěžují. Proto vítám, že v Uranu takové veřejné WC vznikne a bude dostupné pořád. Příští rok plánujeme otevřít i další dvě veřejné toalety. Jedny na Soukenném náměstí, na místě bývalých podzemních veřejných toalet a potom v podchodu do atria obchodního centra Plaza. Zároveň jsme vyzvali dopravní podnik, aby co nejdříve obnovil veřejné záchodky na terminálu na Fügnerově ulici, které jsou teď zavřené,“ nastínil Zámečník.

Pokud jde o samotnou budovu Uranu, není přemístění zázemí pro autobusové nádraží jedinou změnou, která ji čeká. V příštím roce by se mělo rekonstruovat i opláštění objektu, které je dnes v havarijním stavu. Boletické panely, které tvoří fasádu Uranu, budou nahrazeny pozinkovaným plechem. Kvůli plánované rekonstrukci se musí celá budova, kde sídlí část odborů magistrátu, vystěhovat.