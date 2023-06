V unikátních výlohách chtějí točit zmrzlinu, památkáři jsou proti

Prodejna občerstvení, patrně zmrzliny, začala ve výlohách vznikat během posledních několika dní. Uvnitř už je lednička, mraznička, ale i barové židle.

Nejpatrnější změnou je ale chybějící sklo směrem do Pražské ulice, které nahradila dřevěná stěna s plastovým oknem.

Funkcionalistický dům z roku 1936 je přitom památkově chráněný. A to velmi důrazně. Jeho majitel v minulosti vedl spor s památkáři, když vyměnil historický neonový nápis za název obchodu Snowbitch. Neuspěl a na budovu se vrátil nápis původní. A nyní se situace může podobným způsobem opakovat.

„Výměnou prosklené plochy za plný panel došlo k zásadnímu narušení hodnot kulturní památky, navíc bude zjevně změněno využití výkladce na provoz občerstvení,“ upozorňuje Petr Freiwillig z Národního památkového ústavu v Liberci.

Podle něj navíc hrozí, že provoz občerstvení může památku nevratně poškodit. Zcela prosklené výlohy s oblým zasklením v rozích jsou totiž lemovány ušlechtilou ocelí anticorro.

Brouk + Babka Funkcionalistický obchodní dům firmy Brouk a Babka byl postaven mezi lety 1935-1936 podle návrhu architekta Jana Gillara. Svým kvalitním pojetím představuje důležitý doklad meziválečné výstavby přesahující regionální význam.

Současný stav neušel pozornosti ani předsedovi libereckého Spolku za estetiku veřejného prostoru Jindřichu Gubišovi. Ten již v minulosti kritizoval například křiklavé polepy, které upozorňovaly na prodejnu levných potravin.

„Způsob, jakým nově vzniklá prodejna zmrzliny zachází s parterem unikátního funkcionalistického obchodního domu, je opět ukázkou absolutního disrespektu k architektonické hodnotě objektu,“ míní Gubiš.

Redakce iDNES.cz oslovila majitele domu Lukáše Puchtu. Ten však o zásahu do podoby domu neví.

„Já jsem ten prostor pronajal. Dotyčný člověk má ve smlouvě, že si má všechna povolení zařídit. Já tam rozhodně nebudu točit zmrzlinu,“ upozorňuje Puchta.

Podle něj tak jde zodpovědnost za nájemníkem. „Já s ním mám dohodu, že mi to musí vrátit v takovém stavu, v jakém to přebíral,“ dodává Puchta. Pokud však budou památkáři skutečně požadovat návrat výloh do původního stavu, obrátí se přímo na majitele domu.