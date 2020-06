Těžba čediče na Tlustci nám nevadí, řekli lidé v referendu

Referendum si vymohla část obyvatel, kteří naopak s obnovou těžby čediče na Tlustci nesouhlasí.

Spouštěčem pro hlasování bylo rozhodnutí zastupitelstva loni na konci roku, kterým Brniště dalo souhlas k těžbě.

Řada obyvatel pak vedení obce vyčítala, že souhlas udělila, i když to lidé nechtějí. I proto teď výsledky referenda starostu Michala Vinše překvapily.

„Po celou dobu jsme slyšeli, jak je většina lidí v Brništi proti těžbě. A teď se v referendu ukázalo, že to tak není. Takže jsem rád, že nám lidé dali za pravdu v tom, na čem jsme se jako zastupitelé usnesli loni na podzim. Tedy, že nebudeme těžaři bránit v otevření lomu a ještě za to dostaneme jako obec nemalé finanční kompenzace. Tím pádem nemusíme měnit původní rozhodnutí obce. Doufám, že po tomhle už se situace v obci zklidní,“ řekl Vinš.

Referendum rozhádalo obec

Jedním z těch, kteří hlasovali pro to, aby obec těžbu na Tlustci podporovala, byl i Jaroslav Kopecký.

„Hlasoval jsem Ano, protože důvody pro Ne byly podivné. Argumentovalo se tam takovými dogmaty jako třeba azbestem v čediči nebo že těžba způsobí ztrátu podzemní vody a poškodí domy. Nevím, kdo na to kde přišel. Těžit se má etážově, doufám, že tento slib těžař dodrží a komorové odstřely nebudou. A hlavně bude práce. Práce pro místní, a o to jde,“ uvedl Kopecký.

Celkem hlasovalo pro obnovu těžby 305 lidí, zatímco proti bylo 204. „Chci, aby ve vesnici byl nadále klid, jako doteď, když se netěží. A taky chci, aby zůstala zachovaná zdejší krajina. Proč ji ničit těžbou, to je zbytečné,“ okomentoval mladší muž z Brniště, který nechtěl zveřejnit jméno.

„Lidi tady na sebe kvůli referendu dost nadávají, a to se mi nelíbí. Každý máme nějaký názor a kvůli tomu přeci není nutné se do druhých navážet a nechat se urážet,“ dodal.

Výsledky referenda zatím nejsou právoplatné, protože běží lhůta pro odvolání. Jestli ji přípravný výbor využije, zatím není jasné. Se závěrem referenda se musí smířit i různé ekologické organizace, které proti obnově těžby na Tlustci vystupují už řadu let.

„Je třeba to respektovat, ale nic ještě není u konce. Běží soudní žaloby ohledně zásahu do zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na Tlustci. Čeká se, až těžař podá u báňského úřadu v Liberci žádost o povolení těžby, do správního řízení se pochopitelně přihlásíme. A předpokládám, že k řízení se přihlásí i Sdružení pro záchranu kopce Tlustec, města Jablonné, Mimoň a možná i další, kterých se záměr těžaře negativně dotýká. Ztratili jsme bitvu, ale ne válku,“ řekl Miroslav Hudec ze Společnosti pro trvale udržitelný život.