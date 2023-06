Opilé party jsou stereotyp, říká britský velvyslanec. Krajany zve na Ještěd

„V Liberci jsem úplně poprvé. Ale musím říct, že liberecká radnice je asi nejkrásnější budova, v jaké jsem kdy byl,“ vysekl na začátku setkání s novináři poklonu Matt Field.

Během své středeční návštěvy, při které ho provázel hejtman Libereckého kraje Martin Půta nebo liberecký primátor Jaroslav Zámečník, zdolal také vrcholek Ještědu.

„Myslím si, že silnou stránkou Liberce je cestovní ruch. Sám jsem si tak položil otázku, proč zde není více Britů, aby to viděli také. Pokusím se Brity povzbudit, aby sem jezdili častěji,“ zamyslel se velvyslanec.

Nemá však na mysli nechvalně proslulé skupinky mladých Britů, kteří jezdí za levným alkoholem do hlavního města. „Opilé skupinky mladých mužů jsou stereotyp. Každý rok jezdí do Česka půl milionu Britů a jen malé procento z nich se dostává do těchto potíží. My chceme povzbudit spíš ty ostatní.“

Se syny chodí do Českého ráje

Ostatně i sám Field je vášnivým turistou. Po českých luzích a hájích putuje nejčastěji s rodinou. „Mám dva syny, kteří rádi objevují venkov, tak se rádi projdeme. Máme rádi například Český ráj. Ale je mi naprosto jasné, že budu muset přijet do Liberce v zimě. Moji chlapci lyžují, ale já preferuji snowboard,“ vtipkoval diplomat, který se rád učí jazyk země, ve které zrovna pobývá.

Připomeňme, že například mezi lety 2018 a 2022 působil jako britský velvyslanec v Bosně a Hercegovině. „Opravdu si velmi užívám učení cizích jazyků, ale čeština je skutečně složitá. Dívám se hodně na televizi, poslouchám rádio. Snažím se každý den číst noviny a začínám číst i knihy, ale to bude chvíli trvat. Nejlepší cesta ale je mluvit. Dělám hodně chyb, ale učím se. Momentálně jsem se naučil novou frázi: Na jedno!“

Během svého pobytu se však zatím nerozhodl, zda je lepší zahánět žízeň orosenou Plzní, nebo se laskat se sklenicí irského piva značky Guinness. „Stále dělám průzkum trhu. Ale nežádejte mě o to, abych se vzdal Guinnesse. Je tu prostor pro obě značky.“

Kromě piva holduje Matt Field i fotbalu. A to i tomu libereckému. „Pokud se nepletu, Slovan Liberec v minulosti potrápil i slovutný Liverpool,“ překvapil přítomné svojí znalostí sportovní historie. Ve svém rodišti však nedá dopustit na celek Oxford United. „Ti ale hrají jen třetí ligu,“ posteskl si na závěr setkání.