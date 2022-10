Botanická zahrada bude mít po třiceti letech nového šéfa, ředitel zoo zůstává

Stávajícího šéfa zahrady Miloslava Studničku vystřídá absolvent České zemědělské univerzity v Praze Václav Lenk. Výběrové řízení vypsal Liberecký kraj, který má obě organizace od letošního roku ve své správě.

„Má jasnou vizi rozvoje zahrady a plán na její realizaci,“ okomentovala výběr staronového ředitele zoo náměstkyně hejtmana pro kulturu Květa Vinklátová. David Nejedlo vede libereckou zoo více než osmnáct let.

Nejedlo připomněl, že v zoologické zahradě se momentálně připravuje řada velkých projektů na jejich modernizaci. Ta je nutná, aby v dalších letech liberecká zoo obstála v kontrolách Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. „Moc si vážím důvěry, kterou kraj vložil do mě, i do celého současného týmu,“ uvedl Nejedlo.

Také Václav Lenk zaujal komisi svou koncepcí rozvoje zahrady. Nový ředitel by botanickou zahradu rád více otevřel lidem. Chce ji více propagovat na sociálních sítích a pořádat v zahradě akce pro veřejnost, jako jsou například prodejní výstavy rostlin.

„Moje představa je taková, že by se v zahradě mohly konat workshopy na téma, jak si nařízkovat pokojové rostliny, jak poznat pokojové škůdce na rostlinách a podobně,“ vysvětlil nový ředitel botanické zahrady. V současnosti Lenk působí jako informatik na krajském soudě, dříve pracoval jako zahradník v libereckém podniku Ekoflora. Třicet let se věnuje pěstování masožravek, kaktusů a orchidejí.

Do vedení zahrady nastoupí Lenk na začátku příštího roku. Funkční období obou ředitelů trvá šest let. Do výběrového řízení na vedení zoo se přihlásili dva uchazeči, do botanické zahrady jich bylo pět.

Miloslav Studnička vedl Botanickou zahradu v Liberci od roku 1990. Zasloužil se o její modernizaci, je autorem řady odborných publikací. Nabídku Libereckého kraje spolupracovat dál jako odborný konzultant v oblasti botaniky podle Vinklátové odmítl.

Liberecký kraj převzal obě příspěvkové organizace od města Liberec letos na začátku roku, město na oplátku získalo pod svou správu dva domovy důchodců.