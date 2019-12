Budoucnost je v bioplynu, věří ve Stráži. Z odpadních vod vyrábí palivo

Vyrobit z vody pohonné hmoty? Věc, která byla ještě nedávno z říše sci-fi, dokázali zhmotnit vědci z výzkumné společnosti MemBrain, součásti skupiny MEGA ze Stráže pod Ralskem.

Vyvinuli zařízení, které dokáže bioplyn z čističek odpadních vod a bioplynových stanic přeměnit na velmi čistý metan, neboli zemní plyn. Ten již dnes pohání auta nebo autobusy.

„Do dvou let se dočkáme situace, že auta budou jezdit tankovat plyn do čistíren odpadních vod,“ prorokuje Marek Bobák, vedoucí útvaru rozvoje procesů a aplikací ve společnosti MemBrain.

Složité zařízení funguje na jednoduchém principu: každá čistírna odpadních vod nebo třeba zemědělské družstvo produkují takzvaný bioplyn. Ten je produktem bakterií, které rozkládají organickou hmotu.

Bioplynem se dá vyrábět elektřina či teplo, což není ideální způsob využití. Stroj ze Stráže pod Ralskem tento bioplyn za pomoci speciálních membrán vyčistí. Výsledný produkt je shodný s tím, co proudí v plynovodu.

Zařízení právě testují na čistírně odpadních vod v České Lípě. Už dřív získal projekt prestižní cenu E. ON Energy Globe 2019.

„Srdcem té technologie je membrána, která umí rozdělit metan, oxid uhličitý, sulfany, vodní páru a další složky. Z bioplynu udělá metan o čistotě 95 procent,“ přiblížil Marek Bobák.

Membrány fungují jako buňky v lidském těle

Zařízení sestrojili v membránovém centru, které v roce 2014 vystavěla společnost MemBrain za téměř půl miliardy korun ve Stráži pod Ralskem.

Vyvíjí zde supermoderní technologie, které dokážou například čistit odpadní vody, potravinářské roztoky nebo třeba vody kontaminované těžbou uranu. I proto je malé čtyřtisícové městečko vnímáno jako české Silicon Valley, nezaměstnanost je zde pod pět procent.

Membrány, které zde vyvíjejí, fungují podobně jako buňky v lidském těle. Dokážou propustit jen určité látky, dají se tedy využít třeba k odsolování mořské vody, ale například také k filtraci jedů či mikrobů.

Výrobky firmy dovedou třeba odstranit nežádoucí soli a kyseliny z vína či moštů. Zdaleka největší potenciál mají v úpravě pitné vody v rozvojových státech, kde k ní běžně nemají lidé přístup.

Stanice prozatím funguje ve zkušebním provozu v České Lípě.

Úprava bioplynu na metan skýtá velký potenciál. Podle Petra Novotného z Institutu cirkulární ekonomiky je dnes v Česku 500 bioplynových stanic, které plyn zpravidla využívají v místě. V budoucnosti by mohly například prodávat plyn jako palivo do aut a přivydělávat si tím. Navíc není nutné stávající plynová auta nijak upravovat.

„Česko ročně vyprodukuje milion tun bioodpadu a 150 tisíc tun vysušených kalů z čistíren odpadních vod. Tohle všechno by šlo přeměnit na metan, který by šel klidně poslat do distribuční sítě,“ uvedl Novotný.

Masivnějšímu rozvoji prozatím brání legislativa, která nepočítá s podporou tohoto obnovitelného zdroje.

„Nákup našeho zařízení je investice, která se vrátí zhruba až za osm let. Kdyby stát provozovatelům platil za každý kubík metanu dodaný do sítě, mohla by se více a rychleji rozšířit,“ doplnil Marek Bobák.

