Benátská, Hrady i slavnosti piva. Liberecký kraj zažije nabité léto

Léto je zpět. Ať už budou tropická vedra, nebo bouřkové přeháňky, na severu se lidé nudit nebudou. Kromě dovolené na návštěvníky, ale i obyvatele Libereckého kraje čeká množství koncertů, festivalů a sportovních akcí.

29. ročník festivalu Benátská!

Na konci července se v Liberci tradičně uskuteční největší krajský hudební festival Benátská! s Impulsem. Kromě třech pódií, na nichž vystoupí více než padesát kapel, budou připraveny doprovodné zábavné aktivity a kulinářské speciality.

Hlavní zahraniční hvězdou bude anglický rockový zpěvák a někdejší člen kapely Smokie Chris Norman. „O Benátské jsem slyšel, že je na ní vždy úžasná atmosféra. Těším se, až se o tom přesvědčím na vlastní kůži, a věřím, že si to všichni dohromady užijeme,“ řekl před časem zpěvák, jehož hlas je fanouškům znám z hitů jako Midnight Lady či Living Next Door to Alice.

Z tuzemské scény se představí například Jaromír Nohavica, David Koller, Kamil Střihavka nebo kapely Mirai a Rybičky 48. Ty do areálu přivezou svou Monster show plnou speciálních světelných a pyrotechnických efektů.

„S kluky z Rybiček mě pojí letité přátelství. Dokonce mi spoluprodukovali jedno album mojí kapely,“ vzpomínal Petr Pečený, spolumajitel festivalu a zároveň frontman skupiny Doctor PP.

Léto na libereckém náměstí

Před libereckou radnicí odstartuje léto ve čtvrtek 29. června koncertem hudebně-tanečního souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou a skončí 27. srpna slavnostním zahájením 140. divadelní sezony Divadla F. X. Šaldy.

Mezitím se Liberečané můžou těšit na další představení, tančírny, pohádkové večery či sedmý ročník Pivního festivalu.

Hejnické slavnosti

Tradiční prázdninová akce navazuje na hejnickou pouť, jež se slaví u příležitosti vysvěcení Baziliky Navštívení Panny Marie.

I v letošním roce se zde během prvních dvou červencových dní uskuteční řada koncertů, pouť a řemeslný trh.

Hlavními hvězdami hudební části budou kapely O5 a Radeček, Prago Union, Těla nebo zpěvačka Lenny.

Dětský MTB Cup

Cyklistický seriál Dětský MTB Cup je pro děti od dvou do šestnácti let a probíhá od letošního května až do září například ve Frýdlantu, Vratislavicích nad Nisou, Tanvaldu, Mimoni nebo Liberci.

Jednotlivé závody bývají součástí velkých maratonů pro dospělé nebo jsou připraveny jako samostatné akce pro mladé závodníky.

Pro děti bude na jednotlivých zastávkách kromě tratí připraveno také malování na obličej, ukázky první pomoci a další doprovodný program.

Honza Dědek na Sychrově

Oblíbená televizní talk show 7 pádů Honzy Dědka zavítá 15. července už podruhé na sychrovský zámek. Jako hosté se představí herci Veronika Žilková, Tomáš Matonoha a Josef Dvořák.

Svijanské slavnosti

V malé obci Svijanský Újezd se bude 15. července konat již 34. ročník Slavností svijanského piva. Areál prostorného koupaliště nabízí ideální podmínky pro relaxaci na dece při poslechu kapel Mňága a Žďorp, Wotazník, Děda Mládek Illegal Band a dalších.

O tři týdny později můžete v pátek 4. srpna navštívit také nedaleký svijanský zámek v takovém čase, kdy bývá návštěvníkům zpravidla uzavřen. Až téměř do půlnoci bude v doprovodu varhanní hudby zpřístupněná zámecká kaple, zahrada a nádvoří.

Keltská noc v Harrachově

Ve skokanském areálu Harrachov se uskuteční od 10. do 12. srpna letošní ročník kulturního festivalu Keltská noc.

Vystoupí zde například Tři sestry, Vypsaná fiXa, Záviš nebo legendární skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř.

Jizerská 50 bez sněhu

Proběhněte si 26. srpna slavná místa legendární Jizerské 50 a poznejte Hřebínek, Olivetskou horu či Smědavu bez sněhové pokrývky. Bude záležet jen na vás, jakým tempem se dostanete na ikonická místa, kterými projíždí elitní běžkaři seriálu Ski Classics i hobbíci z celé republiky.

Na trať se vyráží tradičně ze stadionu v Bedřichově, na výběr je z tratí na 11, 23 nebo ultra maratonských 50 kilometrů.

Procházky jabloneckou historií

Historik a pracovník Severočeského muzea Lubor Lacina vás vtáhne v letních měsících každé první a poslední pondělí do minulosti Jablonce nad Nisou a ukáže vám sklářské město v proměnách od středověku až po 20. století.

Zakončení na Bezdězu

Konec srpna neznamená ani zdaleka konec zábavy. První dva zářijové dny budou totiž ve znamení festivalu Hrady CZ na Bezdězu, kde se představí nejžádanější zpěváci české hudební scény.

Největším tahákem budou Tomáš Klus, Anna K., Michal Hrůza nebo kapely Wanastowi vjecy, Mirai a Kabát.