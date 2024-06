Nejasná budoucnost lyžování v Bedřichově. Nepomohlo ani setkání s obyvateli

Bude v horské obci Bedřichov lyžování, nebo ne? Na to mělo odpovědět veřejné zasedání. Vesnice je nyní rozdělena na dva tábory. Jedněm nevadí, že by lyžování v Bedřichově skončilo, a druzí se obávají, že skončí slavná tradice a tím pádem řadě podnikatelů zdroj příjmů.

„Nevím, jestli se něco dozvím. Jezdím do Bedřichova už šedesát let, ale musím říct, že se tady do těch vleků nedala ani koruna, takže jsou v dezolátním stavu,“ komentoval těsně před zasedáním situaci František Patka.

Co se vlastně stalo? Tělovýchovná jednota Bižuterie, která lyžařský areál provozovala, se rozhodla, že už nechce pokračovat ve ztrátovém projektu, a pozemky vloni v létě nabídla k prodeji.

„O tom, že Bižuterie areál prodává, jsme se dozvěděli vlastně náhodou. K jednání nás nikdo nepřizval,“ vysvětlil starosta Petr Holub. Do toho vstoupil developer, který získal klíčové pozemky na nástupních místech přímo pod sjezdovkami, a je rozhodnutý tam stavět.

Ještě před třemi roky se v médiích starosta Holub jednoznačně vyjádřil, že do obce nechce pustit developery. Nyní je situace taková, že developerská společnost Niseko má s Bedřichovem další plány a bude chtít změny v územním plánu. Obavy místních mělo rozptýlit veřejné zasedání, ze kterého vzešlo spíše mnohem více otazníků.

Místní upozorňují na střet zájmů

Starosta Bedřichova i jednatel společnosti Niseko Adam Kuchař ujišťovali, že lyžování rozhodně budou podporovat. „Od května hledáme řešení, jak lyžování v Bedřichově zachovat,“ řekl Holub při zasedání.

„Lyžování v Bedřichově bude,“ dodal později developer. Ten je synem Milana Kuchaře, jenž zasedá ve stavební a pozemkové komisi a místní v něm spatřují jednoznačný střet zájmů. „Je to malá obec. Každý tam je něčí otec, bratranec nebo tak,“ komentoval před časem možný střet zájmů Kuchař mladší.

Ze zasedání vyplynulo, že vše funguje spíš na bázi dobrého slova, nezaznělo jasné stanovisko, jak bude právně ošetřená spolupráce obce a developera, jelikož je možná i krajní eventualita, že developer nebude chtít skrze své pozemky pouštět lyžaře.

„Přístup ke sjezdovce umožníme,“ prohlásil developer Adam Kuchař. Jenže zastavení lyžování v Bedřichově se může uskutečnit i bez vůle developera, a to nejpozději za tři roky, protože vyprší licence na zastaralé vleky. Jak to obec bude chtít řešit, ze zasedání nevyplynulo.

Areál je zanedbaný

„Lyžařský areál je zanedbaný a v dezolátním stavu. Léta se do něj neinvestovalo. Maximálně se natřely sloupky. Pokud se bavíme o investici, tak ta vychází na sto až sto padesát milionů korun. Pro obec, která má rozpočet zhruba dvacet milionů, je to pochopitelně částka, která je mimo její možnosti. Jedinou možností je development,“ uvažuje starosta, který opatrně naznačil, že budoucí financování areálu by mohlo plynout ze stavebního rozvoje obce, respektive z možného prodeje obecních pozemků.

„Variant, jak to bude pokračovat, je několik. Jedna z nich je, a ta se mi zdá nejrozumnější, že Niseko koupí od Bižuterie za sedmdesát milionů korun sjezdovky a ty pak vymění za obecní pozemky,“ prozradil MF DNES zdroj z obce.

Dalším problémem jsou vztahy mezi obcí a současným provozovatelem a vlastníkem areálu TJ Bižuterie. Vzájemně se obviňují, že za současný stav areálu může druhá strana.

Investovali jsme, říkají vlekaři

MF DNES oslovila Pavla Bažanta, který je jednatelem TJ Bižuterie a který má být podle představitelů obce hlavním viníkem současného dezolátního stavu sjezdovek a zázemí. „Není to pravda. Do areálu jsme investovali a máme k tomu podklady a argumenty. Jen dodám, že od roku 2005 nám obec házela klacky pod nohy. Víc vám k tomu neřeknu,“ sdělil telefonicky Bažant.

„Naše pozice je dnes taková, že my rozhodně nechceme lyžování bránit. Naopak podporujeme ho například tím, že veškerý majetek, který dneska vlastníme, Tělovýchovné jednotě Bižuterie poskytneme bezúplatně na to, aby mohla areál provozovat. Zároveň se chceme podílet na rozvoji toho areálu finančně,“ řekl Kuchař. Během zasedání také uvedl, že cílem je scelit pozemky. „Nezlobte se, ale na tohle vám neodpovím,“ odpověděl později Kuchař na dotaz, co je v jeho podání znamená „scelení“ pozemků.

„Během schůze jsem se nedozvěděl vůbec nic nového. Nevidím v tom žádnou konkrétní vizi. Developer bude chtít zřejmě dvě změny územního plánu,“ doplnil Michal Plíšek, který bojuje za zachování sjezdového lyžování.