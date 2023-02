Na start Padesátky se postaví devět tisíc závodníků, podmínky jsou ideální

Srdcem věhlasného závodu je stejně jako v posledních letech - stadion v Bedřichově. „Přípravy probíhají už čtrnáct dní. To tu začaly růst ty větší stavby. Nebylo ještě tolik sněhu, takže jsme mohli lépe navážet materiál těžší technikou,“ zmiňuje za pořadatele Tomáš Kaliba.

Letošní podmínky jsou podle něj ideální. „Nasněžilo tak akorát, závodníci můžou na trasách trénovat. Je ideální počasí, mrzne, takže sem může zajíždět veškerá technika a neproboří se. Když jsou teploty nad nulou, je to komplikovanější. Všechno pak musíme překládat na sněžné skútry.“

Přestože zázemí stadionu vypadá na první pohled podobně jako v minulých letech, zkušené oko najde drobné změny.

„Návštěvníci i závodníci pocítí řadu novinek. Například na cílové bráně budeme mít nově LED obrazovku, na které budeme aktuálně reagovat na to, co se děje v areálu. Když se budou závodníci blížit do cíle, najdou na ní povzbuzující hesla,“ informuje Kaliba. Novinkou je i praktičtější umístění pódia.

Přes sto dobrovolníků

Aby závody proběhly v co největším klidu, povolali pořadatelé přes sto dobrovolníků. „Uplatňujeme je hlavně v cílovém prostoru, a to od cílové občerstvovačky přes úschovnu lyží po rozdávání medailí. Další drží stráž u stanů s občerstvením a převlékárnami, aby tam lidé nechodili s namazanými lyžemi a navzájem si neničili oblečení,“ říká hlavní koordinátor dobrovolníků Jan Dvořák.

V areálu se budou pohybovat i takzvaní ‚informátoři‘. „Ti musí být jazykově vybaveni, protože ne každý rozumí česky,“ upozorňuje Dvořák.

Stát se dobrovolníkem přitom může téměř každý. „Jsou tu lidé, kteří mají osm křížků na krku, ale jsou tu i študáci. Oficiálně lze být dobrovolníkem od šestnácti let, ale máme tu i rodiny, které si berou jako výpomoc svoje děti. Těm je třeba dvanáct třináct let. Já osobně jsem tu měl před lety svoje kluky. Ta děcka si to tu pak aspoň užijí. A jak umí máknout!“ těší Dvořáka.

Jedním z letitých dobrovolníků je pětatřicetiletý Radek Moťka z Liberce. „Letos jsem koordinátor dobrovolníků v cílovém prostoru. Bude pode mě spadat asi třicet lidí. Když někdo nebude něco vědět, přijde za mnou,“ popisuje svoji práci Moťka, který je živnostník a v Bedřichově dobrovolničí ve svém volném čase.

Pořadatelé také již třetím rokem spolupracují s dětským domovem v Hamru na Jezeře. „Vždycky přijedou dodávkou, přivezou si dvě vychovatelky a spolupracují s námi. Dělají s námi i letní akce,“ dodává Dvořák.

Herci i fotbalisté

Letošní ročník Jizerské 50 potrvá až do neděle. Celkem letos vyjede do zasněžených hor více než devět tisíc milovníků běžeckého lyžování, což je absolutní rekord.

„Mimo tradiční Padesátku je mezi závodníky stále větší poptávka i po kratších tratích. Věřím, že do startu se podaří vyprodat i posledních pár desítek míst, která zbývají,“ říká Richard Valoušek z pořádající agentury Raul.

Na start závodů se postaví sportovci ze 34 různých zemí. Mezi ty pro zimní sporty exotické patří například Vietnam, Mexiko, Austrálie nebo také Afghánistán.

Fanoušci se mohou kromě elitních závodníků těšit i na mnoho českých osobností. Ve stopě se objeví herci Jakub Kohák a Ondřej Sokol, fotbalisté David Lafata a Bořek Dočkal, lékaři Jan Pirk a Tomáš Šebek, ale také zkušené bývalé lyžařky Kateřina Neumannová a Kateřina Smutná.