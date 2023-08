Při opravě bazénu v Liberci nehrozí korupce, tvrdí Transparency International

„Kromě několika drobných upozornění, na která bychom v průběhu zadávacího řízení neměli zapomenout, jako například kvalitní prezentace ve veřejném prostoru, aby se o probíhající zakázce skutečně dozvědělo co nejvíce potencionálních uchazečů, nebo délka lhůty pro účast ve veřejné zakázce, kterou jsme stanovili dvakrát delší, než požaduje zákon, tedy šedesát dní, byl závěr ze strany Transparency International jednoznačný,“ řekl náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

„Z hlediska nastavení zadávacích podmínek nebyla identifikována zásadní nesrovnalost či konkrétní nastavení dílčích podmínek, která by zvyšovala míru korupčních rizik nad rámec běžný u podobně významných veřejných zakázek,“ přiblížil.

Pro město Liberec je to jen potvrzení správnosti nastavených parametrů v rámci zadávacího řízení na tuto největší stavbu za poslední roky, která bude v Liberci zanedlouho zahájena.

Liberecký plavecký areál postavený podle návrhu architekta Pavla Švancera je v provozu od roku 1984. Jsou tam tři bazény včetně padesátimetrového, dva tobogány, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a další atrakce.

Modernizace nabírá skluz

Chystaná modernizace ale nabírá výrazný skluz. Rekonstrukce je přitom nezbytná, protože nevyhovující je například i zasklení budovy a vana hlavní „padesátky“ prosakuje.

Celkově špatný stav libereckého bazénu potvrdil i posudek z ČVUT. Na jeho základě se tak opravil vnější plášť střechy, kterou zatékalo, zabezpečila se železobetonová konstrukce, opravila se automatická regulace chlóru, izolace vířivek, vyměnila se špatná vzduchotechnika a podobně.

S ohledem na to, co bazén potřebuje, jde však pouze o dílčí opravy. Téměř kompletní modernizace plaveckého stadionu by měla začít zkraje příštího roku. Práce potrvají dva roky, areál bude po tu dobu zcela uzavřený.