Ani 700 milionů stačit nebude, náklady na opravu bazénu se blíží miliardě

Náklady stoupnou o další desítky milionů korun a pomalu se začínají blížit k miliardě. Důvodem je nečekaně prudký nárůst cen a nestabilita na trhu se stavebními materiály. Některé z nich v posledních týdnech zdražily oproti začátku roku až o 200 procent.

Město proto čeká složitá otázka, jak nákladnou investici finančně zvládnout a kde bude možné škrtat. Je tak pravděpodobné, že na některé prvky v rámci modernizace bazénu nebudou peníze.

„Vzhledem k situaci na trhu jsme náklady na chystanou přestavbu bazénu nechali orientačně přepočítat. Zatímco ještě před dvěma měsíci jsme počítali s částkou přibližně 700 milionů bez DPH, nyní se blížíme k sumě kolem 820 milionů. Nikdo navíc nedokáže odhadnout, jak se situace vyvine, ale hlavně kdy a v jaké úrovni se současný růst cen zastaví. Proto musíme začít hledat další nové možnosti financování a ve správný čas vybrat nejvhodnější způsob, jak složitou rekonstrukci zaplatit. Nevylučuji, že budeme muset hledat i úspory v nákladech za některé položky v rámci celého projektu,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

Už dřív město prezentovalo, že na rekonstrukci se bude snažit získat dotaci od Národní sportovní agentury. Předběžně se mluvilo o částce 300 milionů korun, to bylo ale ještě za předchozího vedení agentury Milanem Hniličkou. Jestli agentura žádosti Liberce skutečně vyhoví, není zatím nikde potvrzeno. Liberec v každém případě bude muset sáhnout i do vlastních peněz a také si na přestavbu bazénu vzít úvěr na 10 nebo 15 let.

„To, jakou cestou budeme bazén nakonec financovat, je bohužel stále nejasné, protože faktorů, které konečnou cenu rekonstrukce do jejího zahájení v příštím roce ovlivní, se objeví ještě celá řada. Jisté ale je, že na část investice si budeme muset půjčit. Kolik, za jakých podmínek a na jak dlouho ale teď opravdu nejde odhadnout. Hodně bude záležet i na tom, jak budeme úspěšní s žádostmi o získání dotačních peněz,“ řekl ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban.

Příliš velké sousto

Zdražení stavebních prací i materiálů je tak pro Liberec velkou ránou. Už na jaře přitom část opozice poukazovala na to, že rekonstrukce bazénu za 700 milionů je příliš velké finanční sousto.

„Bojím se, aby nakonec nezůstalo jen u vizualizací. Teď jsme na Liberecký kraj převedli naši zoologickou a botanickou zahradu, protože na jejich provoz nemáme peníze. A do toho plánujeme drahou rekonstrukci bazénu, aniž bychom na ni měli peníze. Byla chyba, že se už dřív nešlo cestou postupných oprav, už mohla být část závad odstraněna. Podobně to například dělají v Brně, kde každý rok vyčleňují na opravy bazénu 10 až 15 milionů,“ zmínila zastupitelka Zuzana Kocumová.

Do finální ceny, kterou město nakonec za opravu bazénu zaplatí z vlastní pokladny, se promítne i to, za jakých podmínek vysoutěží dodavatele stavby. Výběrové řízení chce vyhlásit hned po vydání stavebního povolení. Tedy zhruba na jaře 2022. Modernizaci přitom radnice plánuje od roku 2015.

V bazénu z poloviny 80. let minulého století dosluhuje technologické zařízení a nevyhovující je i zázemí pro návštěvníky. Střechou zatéká, vana hlavního bazénu prosakuje.



„Není to opravdu jednoduché, protože je to jeden z největších projektů, který se tady připravuje. Je jasné, že to bude stát peníze. Druhá varianta je nechat bazén zavřít, protože bez rekonstrukce už nebude provozuschopný. A to myslím nikdo nechce,“ dodal Karban.