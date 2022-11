Liberecký bazén ještě rok vydrží, město dál hledá miliardu na rekonstrukci

I přes špatný technický stav teď liberecký bazén zažívá zlaté časy. O víkendech ho navštěvuje kolem 2,5 tisíce plavců denně, což je na hranici únosnosti. Letos v lednu přitom odborníci z Českého vysokého učení technického doporučovali bazén co nejdřív zavřít kvůli havarijnímu stavu. Mohou za to zastaralé a už dožilé technologie.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) ale udělalo město vše pro to, aby bazén vydržel v provozu ještě další rok. „Neplánujeme v příštím roce žádná omezení, počítáme s tím, že v roce 2023 provoz ještě udržíme. Dali jsme 17 milionů na opravu těch nejvíc problematických technologií,“ řekl Zámečník.

Na tom, že bazén zůstane otevřený v nezměněné podobě, se usnesla celá rada města. I přesto, že náklady se kvůli dražším energiím zvedly o čtyři miliony korun. V příštím roce tak bude provoz bazénu stát kolem 44 milionů.

„Považujeme bazén za veřejnou službu, kterou chceme zachovat, dokud to půjde. Věřím, že ještě následující rok to jeho technický stav umožní. Častěji se tam teď odebírají vzorky vody a proběhly opravy na závadových technologiích. Lidé mohou být v klidu, vše je nyní bezpečné, bazén prošel všemi nutnými měřeními,“ řekl náměstek primátora pro sportovní infrastrukturu Petr Židek (ODS).

Dosavadní opravy byly pouze dílčí

V bazénu se tak na základě posudku od ČVÚT opravil vnější plášť střechy, kterou zatékalo, zabezpečila se železobetonová konstrukce, opravila se automatická regulace chlóru, izolace vířivek, vyměnila se špatná vzduchotechnika a podobně. S ohledem na to, co bazén potřebuje, jde však pouze o dílčí opravy.

„Provoz bazénu je energeticky velmi náročný, máme ohromné tepelné ztráty. I proto je nutné bazén kompletně zrekonstruovat, zaizolovat střechu i okna. Energie jsou teď velmi drahé, s každým dalším zdražením nám utíkají peníze,“ vysvětluje ředitel bazénu Leoš Borkovec. Sehnat prostředky na rekonstrukci ovšem není snadné.

V roce 2015, kdy začala radnice o nutné opravě bazénu mluvit, se náklady odhadovaly na 300 až 400 milionů korun. Teď se vyšplhaly téměř k miliardě. I proto před volbami některé strany volaly po tom, že by se měl projekt přezkoumat a případně upravit a zlevnit. Na to se ale zatím vedení města nechystá.

O dotaci nestihl Liberec zažádat

„Ten projekt je teď v nějaké podobě. Zatím se na úpravy nechystáme. Protože když do něčeho sáhneme, tak to bude mít vliv na celý projekt. A je otázka, kolik by ta úprava ve skutečnosti přinesla,“ zmínil Židek.

Podle něj se teď připravují různé modely financování rekonstrukce. Závisí to i na tom, jaké budou dostupné dotační tituly. Do jednoho se teď město nestihlo přihlásit.

„Šlo o dotační program ministerstva životního prostředí na energetické úspory, opláštění budovy, úsporné osvětlení nebo fotovoltaiku, ale neměli jsme v tu dobu kompletní projektovou dokumentaci tak, jak ji výzva požadovala, takže jsme o ty peníze nemohli žádat. Hledáme ale další možnosti, i přes Národní sportovní agenturu a podobně, stavební povolení už máme,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Šárka Prachařová (ANO).

Komplikace u projektové dokumentace způsobilo mimo jiné i energetické centrum bazénu, na které je napojená ještě Oblastní galerie Liberec a také protilehlé obchodní centrum na Tržním náměstí.

„Teoreticky do půl roku bychom se měli rozhodnout, jaký bude další postup v případě rekonstrukce i s ohledem na to, jaké budou nebo nebudou dotační možnosti,“ dodal Židek.