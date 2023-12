V Liberci se bude plavat do konce března, oprava bazénu se posouvá

Vedení areálu muselo narychlo připravit nový ceník a spustit prodej krátkodobých permanentek. Kvůli změně zadávacích podmínek totiž Liberec lhůtu prodloužil. Důvodem je námitka jednoho ze zájemců o zakázku.

„Abychom vyšli vstříc námitce, a zabránili tak podání k ÚOHSu (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - pozn. red.), drobným způsobem jsme doupravili zadávací dokumentaci,“ řekl náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Námitka se týkala kvalifikace pozice bazénového technologa. „Ze zadávací dokumentace vypadlo, že bazénový technolog musí být autorizovaný inženýr. To znamená, že může jít o standardního technologa, jenž má ale zkušenosti, které tam byly požadované,“ uvedl náměstek.

Podle něj zmírnili také podmínky pro zajištění pozic tří techniků pro různé technologie. „Pokud někdo nebude mít tyto tři pozice jednotlivě, může je dodat jedním člověkem, který splňuje všechny požadavky těch tří pozic,“ dodal Židek.

Svoji první miliardovou zakázku stotisícový Liberec zveřejnil v červencovém vydání městského Zpravodaje s tím, že soutěž skončí za šedesát dnů. Termín ale radnice několikrát posunula kvůli dotazům firem a změnám zadávacích podmínek. Na základě nejnovějšího rozhodnutí radních soutěž potrvá o dalších pětačtyřicet dní déle, tedy do šestého února.

Do nového termínu se už opřela liberecká opozice. „Tak se výběrové řízení na největší zakázku v historii Liberce, předražený a hlavně zbytečně bouraný a znovu stavěný bazén, opět protahuje. Náměstek Židek tvrdil, že příprava trvá dlouho, protože to bude skvěle připravené. Tak jestli tyhle průtahy a stále nové chyby v zadávací dokumentaci jsou ukázka dokonalosti, tak potěš,“ okomentovala na svých sociálních sítích novou situaci opoziční zastupitelka z uskupení LOL Zuzana Kocumová.

Zájem o bazén roste

Nejistota ohledně toho, kdy soutěž skončí, přiměla radnici už dříve, aby oddálila termín uzavření bazénu. „V tuto chvíli platí to, co jsme říkali minule. To znamená, že bazén by měl být otevřený do konce března,“ řekl Židek.

Případné další prodloužení provozu podle něj už ale nezávisí jenom na vypsané zakázce na rekonstrukci bazénu, ale také na tom, kdy začne liberecká teplárna s modernizací své rozvodné sítě v projektu GreenNet II. Práce na výměně parovodu za horkovod by v oblasti, kde je plavecký stadion, měly začít v dubnu. „Ve chvíli, kdy nebude dodávka tepla, nemůže fungovat bazén,“ dodal náměstek.

Bazén pak čeká zhruba dvouletá odstávka. Zájem o něj je v posledních letech nadprůměrný. Loni měl téměř pět set tisíc návštěvníků a letos se nad hranici půl milionu lidí dostal již na konci listopadu.

Vedení bazénu nyní musí operativně řešit prodej permanentek na příští rok. „Teprve týden víme, že bazén pojede ještě v březnu. Musí se proto zabezpečit technické provozy a personální agenda, uvažujeme i o jisté formě časových permanentek s platností jen do konce března. Takto máme garantován provoz,“ popsal ředitel areálu Leoš Borkovec.

Podle informací na webu libereckého bazénu, kde už je uveřejněn ceník na rok 2024, budou třicetidenní permanentky či kupony na deset zvýhodněných vstupů v prodeji od 2. ledna. „První týden v příštím roce budou ale probíhat sanitární práce a bazén bude zavřený,“ upřesnil Borkovec.