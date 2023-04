Cena za opravu bazénu v Liberci šplhá už k miliardě a půl, opozice se zlobí

„Rada města rozhodla o přípravě podkladů pro zadávací řízení. Zvolili jsme variantu, která je nejtransparentnější z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Momentálně se připravují podklady pro vypsání výběrového řízení na stavbu. Proces by měl trval přibližně tři měsíce, samotnou soutěž by pak město chtělo vypsat do léta. Přestavba bazénu bude největší stavební zakázkou města za více než deset let. Kvůli navýšení peněz se nyní bude muset přepočítat rozpočet a platba rozložit do rozpočtů v následujících letech.

„Budeme se snažit, aby stavba byla rozložená minimálně do tří let tak, abychom co nejvíce ulehčili rozpočtu,“ dodal Židek. „Musíme se nejdříve v rámci koalice shodnout na tom, jak bude celá akce financována, a jestli toho jsme schopni. Až potom budeme moct vyhlásit veřejnou zakázku,“ upřesnil náměstek.

Město také intenzivně jedná se svým partnerem, kterým je Liberecký kraj, o výši případné spoluúčasti. Možností jsou také dotační tituly, ať už od Národní sportovní agentury, nebo od ministerstev pro místní rozvoj a životního prostředí.

„Musíme počítat i s variantou, že žádný z těch dotačních titulů nemusí být vypsán, nebo nám ho nemusí přiřknout. Proto je potřeba počítat s možným financováním v rámci městského rozpočtu, abychom se nespoléhali na dotaci a ta pak nedopadla,“ upozornil Petr Židek.

Provoz bazénu se bude odvíjet od převzetí zadávací dokumentace stavby. To by ale nemělo být dřív než v příštím roce.

Opozice nesouhlasí s navýšením ceny

Proti navýšené ceně opravy bazénu jsou ale někteří zastupitelé města, a to hlavně ze strany Liberec otevřený lidem (LOL). Podle nich je rekonstrukce mimo finanční realitu města.

„Očekávali bychom, že vedení města, které na radnici sedí už druhé období, má trochu představu, co je v možnostech rozpočtu. Místo toho se za pět let vedení města v čele se Starosty pro Liberecký kraj výše nákladů vyšplhala na pětinásobek a zbytečné položky v rámci rekonstrukce se nijak neomezily,“ konstatovala Zuzana Kocumová, členka zastupitelstva za LOL.

Ta dlouhodobě upozorňuje na to, že město připravuje maximalistický projekt, a přitom na jeho uskutečnění nemá vyčleněnu ani korunu.

„Součástí je například extrémně nákladné totální překopání vstupů a šaten, kdy oddělené šatny má nahradit vstup společný. Ve svém okolí neznám nikoho, koho by tento problém pálil. Problém to může být jen pro pár lidí, kde i větší dítě jiného pohlaví musí být pod dohledem dospělého, ale to by se dalo řešit nenákladným způsobem. O to ale evidentně není zájem,“ kritizuje postup vedení města Kocumová.

Liberecký plavecký areál postavený podle návrhu architekta Pavla Švancera je v provozu od roku 1984. Jsou tam tři bazény včetně padesátimetrového, dva tobogány, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a další atrakce.

Chystaná modernizace ale nabírá výrazný skluz. Podle původních plánů liberecké radnice měla být už několik let hotová, zatím je ale stále ve fázi příprav. Rekonstrukce je přitom nezbytná, protože nevyhovující je například i zasklení budovy a vana hlavní „padesátky“ prosakuje.

Celkově špatný stav libereckého bazénu potvrdil i posudek z ČVÚT. Na jeho základě se tak opravil vnější plášť střechy, kterou zatékalo, zabezpečila se železobetonová konstrukce, opravila se automatická regulace chlóru, izolace vířivek, vyměnila se špatná vzduchotechnika a podobně. S ohledem na to, co bazén potřebuje, jde však pouze o dílčí opravy.