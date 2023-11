Na opravu bazénu shání Liberec dotace, na většinu nákladů si vezme úvěr

Na definitivní termín začátku rekonstrukce libereckého plaveckého bazénu se stále ještě čeká, město už ale ví, jak by chtělo tak nákladnou zakázku ufinancovat.

Náklady spojené s bazénem se odhadují na více než jednu miliardu a sedmdesát milionů korun bez DPH. Liberec by proto chtěl získat dotaci od Národní sportovní agentury (NSA), a to ve výši 139 milionů. To je také důvod, proč se bude tento týden scházet mimořádné zastupitelstvo, aby schválilo závazek ke spolufinancování, který bude město NSA předkládat.

„Finalizujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu. Museli jsme se nejdříve přesvědčit, že opravdu splňujeme požadavky a že jsme schopni připravit veškeré podklady tak, jak požaduje NSA. S ohledem na to, že se jedná o dotaci na sportovní infrastrukturu, jsme museli především rozdělit položkový rozpočet, abychom v žádosti nárokovali co nejvíce uznatelných nákladů,“ vysvětlil postup náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Podle něj jde hlavně o dokumenty, které je nutné předložit. „Závazek o spolufinancování je jeden z nutných podkladů, které musíme přiložit k žádosti a který má v rámci toho hodnocení důležitý význam,“ řekl náměstek. Podklady k žádosti o dotaci se musí poslat do čtvrtečních 12 hodin.

„Dělá na tom řada lidí jak z odboru majetkové správy a sportu, tak i ve spolupráci s odborem strategického rozvoje, takže věřím, že se nám to podaří,“ doplnil náměstek.

Většinu nákladů pokryje úvěr

Většinu z nákladů na opravu bazénu chce město Liberec zaplatit z úvěru, který v tuto chvíli poptává u bank. Od Libereckého kraje má radnice příslib, že jí na rekonstrukci přispěje sto padesáti miliony korun. Podle Židka se město pokusí získat dotaci nejen z Národní sportovní agentury, ale i z dalších programů. „Předpokládáme, že budeme žádat i směrem na Státní fond životního prostředí a případně i v jiných dotačních titulech,“ dodal Židek.

Úvěr na opravu si město plánuje vzít ve výši zhruba 750 milionů korun. Ten by měl pokrýt většinu nákladů. „Město do současné doby poptávalo vždycky úvěry klasické, to znamená třeba na deset nebo na patnáct let na splátky s pevnými úroky plus s nějakou úrokovou sazbou. Teď jako druhou variantu poptáváme i kontokorentní úvěr,“ řekl už dříve primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Na základě došlých nabídek se podle něj pak rozhodnou, zda si vezmou klasický dlouhodobý úvěr, nebo kontokorentní úvěr.

Rekonstrukce bazénu z poloviny 80. let minulého století potrvá dva roky. Liberecký plavecký areál postavený podle návrhu architekta Pavla Švancera je v provozu od roku 1984. Jsou tam tři bazény včetně padesátimetrového, dva tobogány, vířivky, skluzavka, sauny či Kneippův chodník. Rekonstrukce je nezbytná, protože nevyhovující je například i zasklení budovy a vana hlavní „padesátky“ prosakuje.

Celkově špatný stav libereckého bazénu potvrdil i posudek z ČVUT. Na jeho základě se tak opravil vnější plášť střechy, kterou zatékalo, zabezpečila se železobetonová konstrukce, opravila se automatická regulace chloru a vyměnila se špatná vzduchotechnika.

Město nyní v soutěži hledá firmu, která modernizaci provede. Termín pro podávání nabídek by měl vypršet 22. prosince. Po dobu modernizace bude plavecký areál, který loni navštívilo přes čtyři sta šedesát tisíc lidí, uzavřený. Aktuálně se podle Židka počítá s tím, že bazén zůstane v provozu příští rok, maximálně do konce března. Původně se však měl zavírat už 1. ledna.

Proti uzavírce bazénu se postavila liberecká opozice. „Jsem přesvědčena, že pokud se už vedení města rozhodlo náš bazén zbourat a postavit znovu, mělo by se maximálně snažit, aby doba bez možnosti plavání byla co nejkratší. Hlavní sezona je právě v zimních měsících. A představa, že bazén bude minimálně dva, ale spíš čtyři měsíce jen prázdný stát, nic se zde nebude dít a kluby, školy ani občané zde nebudou moci plavat, je dost smutná,“ okomentovala situaci liberecká opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová z uskupení Liberec otevřený lidem.