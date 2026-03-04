Neobvyklé oznámení přijala městská policie v České Lípě v úterý krátce před půl čtvrtou ráno. Na linku 156 zavolal obyvatel panelového sídliště, který při cestě do zaměstnání zjistil, že jediný výstup z domu blokuje velký balvan. Ten byl podle všeho umístěn tak, aby zcela znemožnil průchod.
|
VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie
„Při své cestě do zaměstnání se (obyvatel) totiž setkal s horou jako prase, která zaujímala své postavení ‚nikoho nepustit ven‘ velmi dobře,“ popsala situaci městská policie v České Lípě na Facebooku.
Strážníci předpokládají, že kámen někdo na místo přemístil během nočního potulování. „Možná o něj zakopl, možná mu připadalo jako skvělý nápad zatarasit jedinou přístupovou a únikovou cestu z panelového domu,“ uvedli.
Balvan se nakonec podařilo záhy odstranit. Strážníci ho přenesli na místo, odkud ho neznámý výtečník pravděpodobně přemístil.