Další změna oproti původním plánům. Autobusové nádraží má být blíže vlakům

Když se loni objevily informace, že plánované nové autobusové nádraží v Liberci s parkovacím domem možná nebude, nebo se projekt pozmění, zvedlo to hejtmana Martina Půtu ze židle. Do médií poslal tiskovou zprávu, že zvěsti nejsou pravdivé.



„Příprava projektu nového autobusového nádraží pokračuje, navzdory všem výkřikům kritiků a mediálním zkratkám. Liberečané ani návštěvníci města nemusí mít strach, že se nového autobusáku nedočkají a že je budou i v následujících desetiletích vítat nedůstojné stavební buňky, postavené jako provizorium před dvaceti lety,“ uvedl hejtman loni v říjnu.

Jenže kdy nevzhledné buňky suplující odjezdovou halu skutečně zmizí, není jasné. Město Liberec teď oznámilo, že nové autobusové nádraží z dílny architekta Petra Stolína na stávajícím místě opravdu nevznikne.

Náklady na architektonickou soutěž a projekční práce, které se musely předělávat, přitom přesáhly deset milionů korun. Vedení města ale tvrdí, že návrh už je morálně i dopravně zastaralý.



„Vracíme se k ambicióznější variantě, která byla na stole už před časem, ale kvůli postojům Správy železnic nebyla průchozí. Teď se situace změnila,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Vlaky mají zrychlit

Správa železnic a ministerstvo dopravy totiž schválily vypracování nové studie proveditelnosti na rychlejší vlakové spojení mezi Mladou Boleslaví, Libercem a Pardubicemi.



„Má se začít právě stanicí v Liberci, a proto nás požádali, abychom jim sdělili naši představu a potřeby. Toho chceme využít. Autobusové nádraží by se tak propojilo s vlakovým,“ vysvětluje hlavní architekt města Jiří Janďourek.



Podle něj by to navíc mohlo výrazně ušetřit finance. Cena původního projektu nového autobusového nádraží se odhadovala kolem 200 milionů korun. Díky propojení s vlakovým nádražím by se mohlo ušetřit, tvrdí Janďourek.

„Není třeba stavět novou odbavovací halu se sociálním zázemím, ta už na vlakovém nádraží je. Pokud jde o stanoviště pro autobusy, ty by na ně objížděly hlavní nádražní budovu. Vpředu u pošty by byly zastávky pro výstup a odjezdy pak z druhé strany, tam kde je dnes první kolej, která se

Na záměru spolupracuje město s Libereckým krajem a krajskou organizací KORID, která se stará o meziměstskou dopravu.

„Musíme využít tuto šanci, kterou nám Správa železnic nabízí. Už by se také v budoucnu nemusela opakovat. Do karet nám hraje i plánované intenzivnější vlakové propojení Liberce se Žitavou a dále na Berlín. Liberec by se tak mohl stát významným uzlem v rámci transevropské železniční sítě. Už proto je vhodné mít tu moderní terminál, který propojí různé druhy dopravy,“ zmínil primátor.

Z projektu zůstane parkovací dům

Z původního projektu má ale přece jen něco zůstat. A to parkovací dům v místě dnešního malého parkoviště nad autobusovým nádražím. „Parkovací dům se rozšíří, nejdřív se tam počítalo se 450 místy, teď by to mělo být pro 700 aut,“ uvedla náměstkyně primátora pro rozvoj Radka Loučková Kotasová.

Kromě parkhausu by v místě dnešního autobusového nádraží měly směrem k Žitavské ulici vzniknout i komerční prostory a pokud to hygienické předpisy umožní, tak i bydlení. V místech, kde vede pod současným autobusovým nádražím dopravní tunel, by pak měla být veřejná zeleň.



„Studie pro Správu železnic by měla být hotová příští rok. Pokud se schválí, začnou pak projektové práce a příprava na stavební povolení,“ řekl Janďourek.



Co se ovšem stane, pokud Správa železnic studii neodsouhlasí, nebo nebude myšlence propojení autobusového a vlakového nádraží nakloněna, není jasné.

„Musíme teď vyvinout veškerý možný tlak, aby bylo zřejmé, že tento přestupní uzel je důležitý. Navíc je to směr, kterým jdou i jiná evropská města,“ dodal Janďourek.

Peníze, které měly z evropských dotací jít na nový „autobusák“, chce Liberec částečně použít na nové chodníky, přechody či jejich osvětlení. Zbytek se má pak přesunout do sousedního Jablonce nad Nisou na výstavbu tamního terminálu, která se začíná prodražovat.