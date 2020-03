Strážníkům v Liberci přibyla práce s parkováním, lidem chybí na terminálu

Přes dva a půl milionu korun vybrala v loňském roce na pokutách městská policie v Liberci. Částka je zhruba stejná jako v předchozím roce. Neznamená to ale, že bylo i stejně přestupků. Ty naopak oproti roku 2018 vzrostly. Jde hlavně o nárůst přestupků v dopravě, ve veřejném pořádku a v porušování protikuřáckého zákona.

„Prohřešků v dopravě jsme řešili o asi pět set víc než předloni, celkem šlo o více než čtrnáct tisíc přestupků. Je to logické. Aut přibývá, ale plochy, kde lze parkovat, jsou omezené. Řidiči tak parkují, kde se dá. Nerespektují značení, je jim jedno, jestli to je trávník, zákaz stání, pěší zóna a podobně,“ řekl šéf městské policie v Liberci Ladislav Krajčík.

„My to ale musíme řešit, ač nás to velmi významně zatěžuje. Myslím, že městská policie byla zřízená především kvůli veřejnému pořádku, pro pomoc občanům, aby řešila občanské soužití, a ne kvůli špatnému parkování. Ale kdybychom to nedělali, tak to v centru města je ještě horší než dnes.

V případě porušení protikuřáckého zákona je rozdíl v přestupcích ještě markantnější. Zatímco v roce 2018 řešili strážníci jen 34 případů, loni to bylo už 214 přestupků, především v centru města a na Fügnerově ulici.

„Nejhorší to je s kuřáky u vchodu k předprodeji jízdenek Regiojet. Kolikrát tam člověk prochází a musí mít zacpaný nos, kolik lidí tam hulí,“ postěžovala si například Monika Velenová. Problém s kuřáky na Fügnerově ulici je podle Krajčíka velký, ale ne vždy mohou strážníci zasáhnout.

„Kouření můžeme řešit pouze na místech, kde je to zakázáno zákonem. Tedy na zastávkách MHD, ve veřejných dopravních prostředích nebo na dětských hřištích. Hodně lidí si stěžuje na kuřáky u vchodu do nákupního centra Forum, jenže my nemáme žádné oprávnění proti nim zasáhnout, i když jsou tam na dveřích nálepky zákaz kouření. To je ovšem opatření vedení nákupního centra, v zákonu to nemá žádnou oporu,“ vysvětluje Krajčík.

Lidem vadí bezdomovci a hloučky nepřizpůsobivých

Kuřáci přitom nejsou jedinou bolístkou Fügnerovy ulice, kde se sbíhá na terminál veškerá veřejná doprava v Liberci. I proto se na dolní centrum chce městská policie v letošním roce ještě víc zaměřit. Sloužit tam ve hlídce je ale pro strážníky někdy psychicky náročné.

„Není to o tom, že by si strážníci neuměli zjednat pořádek. Ale bohužel, dost věcí v tom prostoru řešit nemohou. Lidé si stěžují, že tam sedí bezdomovci nebo se shlukují jiní nepřizpůsobiví. Ale to ještě není přestupek. Strážníci pak poslouchají, jak nic nedělají, ale nejde člověka odněkud vykázat jen proto, že je bezdomovec,“ vysvětluje Krajčík.

Kromě zintenzivnění obchůzek v oblasti Fügnerovy ulici a horního centra Liberce v okolí náměstí Dr. Beneše plánuje městská policie letos i další věci.

„Chceme umožnit placení pokut přes kartu jak na přestupkovém oddělení, tak v terénu. Měli bychom také přejít na nový pult centrální ochrany. Pokračovat také budeme v náborové kampani na získání nových strážníků. A pokud se bude rekonstruovat budova Uranu, ve které sídlíme, budeme se připravovat i na to,“ zmínila vrchní komisařka Daniela Bušková.